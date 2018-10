ErlebniswalD Trappenkamp : Geschichten am Lagerfeuer

Am 27. Oktober, ab 17 Uhr lädt der Erlebniswald Trappenkamp zu einem bunten Herbstabend am Lagerfeuer ein.

von Susanne Otto

10. Oktober 2018, 18:19 Uhr

Während ringsum die Abenddämmerung einsetzt, erzählt Sonja Truhn aus Groß Kummerfeld in der stimmungsvoll erleuchteten Köhlerhütte spannende Märchen von gefährlichen Drachen, gefräßigen Hexen und geheimnisvollen Früchten. Zwischendurch wird das selbst mitgebrachte Herbstpicknick verzehrt. Die Veranstaltung, die für Kinder ab vier Jahren und Erwachsene gedacht ist, dauert etwa eineinhalb Stunden. Erwachsene zahlen acht Euro, Kinder fünf Euro inklusive Eintritt in den Erlebniswald. Eine Anmeldung für die Lesung unter Tel. 0 43 28/ 17 04 80 oder per E-Mail: info@erlebniswald-trappenkamp.de ist erwünscht.