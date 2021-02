Bordesholm : Gerichtslinde bekommt Rundbank und Schild zurück

Das Naturdenkmal, das sich auch im Wappen der Stadt wiederfindet, gilt gemeinhin als älteste Linde des Nordens.

Bordesholm | „Egal, was in der Zukunft mit dem Baum passiert, auf dem Bauhof hat ja auch keiner was davon,“ sagt Bürgermeister Ronald Büssow über die Rundbank. Jetzt steht sie wieder an ihrem alten Platz um den Stamm der historischen Linde. Auch das über 140 Jahre al...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.