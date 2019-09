Bordesholm : Gerhard Obst ist das erste Ehrenmitglied Förderung der Musik

Der Verein zur Förderung der Musik in der Klosterkirche zieht seine Jahresbilanz.

Avatar_shz von shz.de

26. September 2019, 17:40 Uhr

Der Verein zur Förderung der Musik in der Klosterkirche beschreitet weiterhin erfolgreiche Wege. Auf seiner Jahreshauptversammlung in der Bordesholmer Sparkasse wurden sowohl die inhaltlich-künstlerische Ausrichtung als auch die solide Finanzlage bekräftigt. Außerdem hat der Verein sein erstes Ehrenmitglied: Gerhard Obst.

Der alte und neue Vorsitzende, Professor Dr. Gerhard Fouquet, attestierte dem gesamten Vereinsgefüge mit seinen 180 Mitgliedern ein großes Lob, wies auf viel Positives hin und schuf den Rahmen für eine gesicherte Zukunft mit dem bewährten Konzept. Dieses besteht aus breitenwirksamer klassischer Musik, verbunden mit vielen Entdeckungen und Förderung der musikalischen Jugend.



„Messias“-Aufführung war der Höhepunkt





Besonders stolz sei man auf Händels „Messias“-Aufführung in der vergangenen Saison, bei der neben Solisten und Instrumenten auch die Klosterkirchenkantorei mitwirkte, die, so der stellvertretende Vorsitzende Lars Klehn, „an ihre Grenzen ging“.

Auch Fouquet bezeichnete die Aufführung nachträglich als „granatenmäßiges Konzert“, dessen doch recht hohe Kosten von 8655 Euro dank der soliden Finanzlage des Vereins (aktuelle Liquidität: 13.320 Euro) gestemmt werden konnten. Auch habe man dankbar die Ausfallbürgschaft der Gemeinde Bordesholm in Höhe von 2219 Euro in Anspruch genommen. Der Historiker betonte in seinem Rechenschaftsbericht noch einmal die Bedeutung dieser Bürgschaft, „da rein aus Mitgliedsbeiträgen und Kartenverkauf der Finanzbedarf nicht gedeckt werden kann“.

Stolzes Ehrenmitglied ist fortan Gerhard Obst, Pastor im Ruhestand und erstes Vereinsmitglied bei Gründung im Jahre 1993. Gerhard Fouquet überreichte ihm „als große Persönlichkeit mit nimmermüdem Einsatz“ die Ehrenmitgliedsurkunde. Das ehemalige Vorstandsmitglied Obst versprach, sich auch weiterhin aktiv einzubringen.

Unkompliziert verliefen die Vorstandswahlen: Neben der Bestätigung von Professor Fouquet und Lars Klehn (zweiter Vorsitzender) wurde ebenso Gisela Scheel als Kassenwartin wiedergewählt. Anna-Theresa Struck-Berghäuser bleibt Schriftführerin, Reimer Garleff wird die Öffentlichkeitsarbeit fortsetzen. Neben Nils Claussen und Günter Brand ist Sabine Gliesmann neue Beisitzerin, neue Kassenprüfer sind Margrit Bonde und Hans-Jürgen Reichenbach.

Und auch die Zukunft verspricht wieder einiges für alle Musikfreunde in Bordesholm: Neben der anstehenden Reihe „Mosaik der Herbstklänge“ mit Bratschenklängen sowie Horn und Klavier-Duetten in Christus- oder Klosterkirche lassen auch wieder die Frühjahrskonzerte 2020 Großes erahnen. So wird sich zum Beispiel der Kieler Madrigalchor unter Friederike Woebcken im März Bach widmen, Kantor Günter Brand wird zusammen mit Thomas Sheibels Orgel-und Trompetenklänge zeigen und am 1. Mai erobert der Kinderchor aus Hadersleben die Kirche.