Neumünster : Geplantes Gewerbegebiet in Gadeland sorgt für Gesprächsstoff

60 Bürger wollten wissen, was wo entstehen soll.

von Gabriele Vaquette

30. April 2018, 15:34 Uhr

Neumünster | Große Pläne für Gadeland: Ein neues Gewerbegebiet an der Boostedter Straße und das bereits vorgestellte Wohnungsbau-Projekt an der Segeberger Straße sorgten am Freitagabend für viele Fragen der Bürger. „So viel Zuspruch hatten wir schon lange nicht“, sagte der Stadtteilbeiratsvorsitzende Dr. Volker Matthée mit Blick auf gut 60 Bürger. Die Projekte wurden vom Tenor her begrüßt, aber vor allem das Thema Verkehrsbelastung bewegte die Gemüter; beim Wohnprojekt gibt es zudem noch Einsprüche der benachbarten Gadelander Mühle.

Das Industriegebiet Süd ist so gut wie ausgelastet, die Nachfrage nach kleinteiligen Grundstücken für Gewerbe und Handwerk ist erhöht. Die Zeichen für ein erfolgreiches Bestücken des neuen Gewerbegebietes östlich der Boostedter Straße stehen gut. Maximilian David Müller vom Fachdienst Stadtplanung erläuterte, was im 12,8 Hektar großen B-Plan-Gelände zwischen Boostedter und Hartwigswalder Straße – im Nordosten begrenzt von der Nordbahn – entstehen könnte. Dieses umfasst im Norden ein etwa vier Hektar großes Gewerbegebiet, das einem privaten Eigentümer gehört, östlich ein 2,2 Hektar großes Gebiet für kleinteiliges Gewerbe und Handwerk als Mischgebiet, südlich eine vier Hektar große Ausgleichs-Grünfläche, die naturbelassen bleiben soll. Als Alexandra Mallon (SPD) vom Stadtteilbeirat ein größeres Verkehrsaufkommen befürchtete, betonte Müller, dass sich Gewerbefirmen an strenge Dezibel-Vorschriften halten müssten.

Auch das zweite Thema des Abends bewegte die Gemüter. Investor Hans-Christian Mergel stellte das Projekt seniorengerechte Eigentumswohnungen an der Segeberger Straße 36+38 vor (der Courier berichtete). Entstehen sollen 59 Wohnungen; das Investitionsvolumen beträgt rund zehn Millionen Euro. Viele Fragen zu Größe und Ausstattung wurden gestellt; dass aber trotzdem noch nicht alles in „trockenen Tüchern“ ist, machte der Einwurf von Karsten Wendt, Sprecher der benachbarten Gadelander Mühle deutlich. Seine Familie, die dort seit Generationen ihr Gewerbe betreibt, hat Einspruch eingelegt. Die Befürchtung der Familie: „Von einem viergeschossigen Gebäude trennt uns nur ein Maschendrahtzaun. Eine so massive Grenzbebauung bringt über kurz oder lang Beschwerden mit sich. “ Nun soll es einen Ortstermin geben.