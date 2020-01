Unterrichtsbefreiung möglich : Generationen kommen in Neumünster ins Gespräch

Die zweite Runde der Aktion startet am 7. Februar, Bewerbungen sind ab sofort möglich.

Avatar_shz von hc

08. Januar 2020, 10:33 Uhr

Menschen im Alter von 16 bis 24 Jahren sowie ab 65 Jahren können sich wieder für die Teilnahme an der Aktion „Generationen im Gespräch“ anmelden. Die bereits zweite Runde findet am Freitag, 7. Februar, statt.

Wenn es um reale politische Entscheidungen geht, werden künftig viel mehr ältere als jüngere Menschen mit ihrer Wählerstimme die Richtung vorgeben. Doch weiß die Generation 65 Plus überhaupt, was die Jugend beschäftigt und wie sie sich ihre Zukunft vorstellt?

Gleichzeitig wird es in Zukunft kaum mehr genug junge Menschen geben, um die Rente der Älteren zu sichern. Das Format „Generationen im Gespräch“ schafft einen Raum für Begegnung zwischen den Generationen, in dem diese und viele andere Fragen und Themen diskutiert werden. Brennende lokale Themen stehen dabei ebenso im Zentrum wie große globale Herausforderungen, etwa Klimakrise, Digitalisierung, Mobilität, und Migration. In einem aktivierenden Format werden gemeinsam Ideen für ein künftiges Miteinander entwickelt. Alle Teilnehmenden sind dazu eingeladen, eigene Themen und Ideen einzubringen und über die Generationen hinweg zu diskutieren.

Schulrätin Bettina Becker befürwortet die Freistellung interessierter Schüler für diesen Tag.

Die Teilnahme an der Tagesveranstaltung ist kostenfrei und für das leibliche Wohl gesorgt. Eine Anmeldung im Internet unter www.wirmuessenreden.net/neumuenster ist erforderlich. Teilnehmer der ersten Veranstaltung von „Generationen im Gespräch“ im Oktober können sich wieder anmelden und ihre Erfahrungen einbringen.