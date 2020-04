Wechsel auf Sommerreifen : Gemischte Gefühle in Werkstatt in Neumünster

Wegen des Corona-Virus sind auch in den Werkstätten Sicherheitsregeln zu befolgen.

Avatar_shz von six

24. April 2020, 14:19 Uhr

Normalerweise hätten die Reifenhändler und Autowerkstätten in Neumünster derzeit alle Hände voll zu tun. Denn dieser Tage wäre es wieder an der Zeit, seinen Wagen von den Winterreifen zu befreien und die Sommerräder montieren zu lassen. Aufgrund von Corona hat sich die Auslastung der Werkstätten jedoch im Vergleich zum Vorjahr bei einigen verändert.

Die allseits bekannte Faustregel, die sich jeder Autofahrer merken sollte, lautet nach wie vor: von O bis O. Das heißt, dass von Oktober bis Ostern mit Winterreifen gefahren werden sollte. „Das gilt heute immer noch, allerdings verschiebt sich das je nach aktuellen Witterungsbedingungen stets ein wenig“, sagt Torsten Ruck, Mitinhaber der Autowerkstatt Sven Ruck & Torsten Ruck GmbH.

Prinzipiell sei nach Aussage des Automobilclubs Kraftfahrer-Schutz der Reifenwechsel während der Coronazeit erlaubt. Ruck hat im Vergleich zum vergangenen Jahr nach eigenen Angaben bisher allerdings etwa ein Drittel weniger Reifenkunden in der Werkstatt. „Einerseits sind die Kunden vorsichtiger, andererseits nehmen wir aus Sicherheitsgründen aber auch weniger Terminanfragen an“, sagt Ruck.

Dass eine wie im Vorjahr ähnliche Auslastung der Werkstatt möglich wäre, beweist unterdessen Oliver Dittberner. Der Geschäftsführer und Inhaber von Quick Reifendiscount verzeichnet nach eigenen Aussagen Zahlen wie im vergangenen Jahr. „Die Auslastung der Monteure in der Werkstatt ist gut – eigentlich genauso hoch wie im letzten Jahr zu dieser Zeit. Wir haben bloß etwas mit den Zugangsbeschränkungen und Schutzmaßnahmen zu kämpfen“, sagt Dittberner.

So dürfen maximal zwei Personen gleichzeitig die Verkaufsfläche des Reifenhändlers betreten. Außerdem dürfen in der Werkstatt lediglich zwei, statt üblicherweise drei Hebebühnen für Reparaturen, Inspektionen und Reifenwechsel gleichzeitig genutzt werden, damit der Mindestabstand von eineinhalb Metern zu jeder Zeit gewährleistet ist. Deshalb könne man laut Dittberner nicht so schnell wie im vergangenen Jahr die Reifen aller Autos wechseln.

Die Hygiene- und Schutzvorgaben musste auch Rainer Klopp unlängst in seiner Autowerkstatt umsetzen. Allerdings beklagt der 69-Jährige, anders als Dittberner, teilweise zu wenig Arbeit. „Reparaturen und Inspektionen sind seit Ausbruch des Virus’ komplett weggebrochen. Es gibt Tage, an denen wir aufgrund der Reifenwechsel-Saison viel zu tun haben. Es gibt aber auch Tage, an denen ich eigentlich alle frühzeitig nach Hause schicken könnte“, sagt der Inhaber von Autoservice Klopp. Er habe zwar einige Restarbeiten auf dem Hof herumliegen, „aber das Herumschrauben an gebrauchten Teilen bringt mir auch nicht wirklich Geld ein“, konstatiert Klopp.