Falsche Umarmung in Neumünster : Gemeiner Dieb auf dem Großflecken

vergrößern 1 von 2 Foto: dpa 1 von 2

von Dörte Moritzen

erstellt am 03.Dez.2017 | 14:10 Uhr

Neumünster | Mit einem gemeinen Trick hat ein Unbekannter am Sonnabendabend einem jungen Mann in der Innenstadt das Geld gestohlen. Laut Polizei umarmte der Täter gegen 21 Uhr auf dem Großflecken in der Nähe des Rewe-Marktes sein Opfer (19). Anschließend ging der Unbekannte rasch Richtung Rathaus. Kurz darauf stellte der 19-Jährige fest, dass seine Geldbörse verschwunden war. Darin befanden sich Papiere und etwas Hartgeld.

Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Dieb ist zirka 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß, hat eine dunkle Hautfarbe und trug zur Tatzeit eine Winterjacke mit weißem Fellkragen.

Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. 9450. Sie rät in diesem Zusammenhang und auch anlässlich des Weihnachtsmarktes zu besonderer Aufmerksamkeit. Jeder sollte nur so viel Bargeld mitnehmen, wie er benötigt. Portemonnaies und Wertsachen gehören in verschlossene Innentaschen. Wer etwas Verdächtiges bemerkt, sollte Tel. 110 wählen.