Boostedt : Gemeinde will das A 5-Gebäude kaufen

Möglicherweise wird es in Boostedt künftig einen zweiten Kita-Standort geben. Die Gemeinde sprach sich für das sogenannte A-5 Gebäude auf dem Gelände der ehemaligen Rantzau-Kaserne aus. 70 Bürger waren zur Sitzung gekommen, großteils Eltern, die lange auf eine Entscheidung in Sachen Kita warten.

Mit 12 Ja-Stimmen zu zwei Enthaltungen der Freien Wähler haben die Gemeindevertreter am Montagabend Bürgermeister Hartmut König (CDU) damit beauftragt, mit der Bima (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) in Verhandlungen über das Gebäude zu treten. Damit folgten Boostedts ehrenamtliche Politiker dem Antrag vom SPD-Fraktionsvorsitzenden Bernd Schauer. Kita-Leiter Hartmut David kennt das Backsteingebäude und bestätigte: „Man kann es sinnvoll für eine Kita nutzen.“ Auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Brückner unterstützte den Antrag: „Wir sollten unverzüglich zuschlagen und den Parkplatz gleich dazu nehmen, denn eine Kita in einem Wohngebiet ist etwas Tolles.“

Der Teil der Rantzau-Kaserne, auf dem das A-5-Gebäude

liegt, soll im Zuge der Konversion zur Wohngegend werden.

Allerdings erinnerte der Bauausschussvorsitzende Jens Kruse daran, dass das Grundstück nicht erschlossen sei. Der leitende Verwaltungsbeamte Sven Plucas ergänzte, dass daher auch die zuführende Von-dem-Borne-Straße kommunalisiert werden müsste.

Marina Weber (FWB) warnte vor einem Kauf, ohne die Höhe der Kosten zu kennen, die für eine Betriebsgenehmigung aufgewendet werden müssen. „So gibt es zum Beispiel laut Bima keinen Gasanschluss im Gebäude“, wandte sie ein.

Die Kita am Dorfring hat drängende Raumprobleme, trotzdem mahnte Finanzausschuss-Vorsitzender Bernhard Tackmann (CDU) zu Geduld: „Das ist ein langfristiges Verfahren. Ein Bezug dauert länger als beim privaten Hauskauf.“

Die Notwendigkeit einer zweiten Kita in Boostedt, die in das Ex-Kasernen-Gebäude ziehen soll, ist seit über einem Jahr immer wieder im Gespräch. Rund 70 Boostedter waren am Montagabend in den Hof Lübbe zur Sitzung des Gemeinderats gekommen, viele von ihren waren Eltern, die wissen wollten, wie es künftig mit der Kita weiter geht. Speziell über die Situation der U-3-Gruppe, die im Glasgang untergebracht ist, ärgerten sich die Eltern. Der Raum ist bekanntermaßen marode, im Winter zugig und feucht. „Der Raum wird winterfest gemacht. Ich gehe nicht davon aus, dass dafür die Gruppe geschlossen werden muss“, sagte der Bürgermeister. Die Hausmeisterwohnung kann aus brandschutzrechtlichen Gründen nicht als Ersatz dienen, erläuterte er weiter.

Aileen Alfs-Kollbaum vom Kita-Beirat fasste den allgemeinen Unmut zusammen: „Wir haben den Eindruck, dass die Kita-Problematik seit sieben Jahren immer an letzter Stelle steht.“ Dazu sagte der Bürgermeister mit Verweis auf die Ehrenamtlichkeit der politischen Gremien: „Ich bedaure außerordentlich, dass es mir noch nicht gelungen ist, Abhilfe zu schaffen.“