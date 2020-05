Polizei sucht Zeugen : Geldbörse in Trappenkamp gestohlen

Einer alten Dame wurde in einem Supermarkt Bargeld aus der Geldbörse gestohlen.

von Gunda Meyer

13. Mai 2020, 12:00 Uhr

Trappenkamp | Am Dienstagnachmittag wurde einer 82-jährigen Frau in einem Trappenkamper Discounter an der Gablonzer Straße, Ecke Ricklinger Straße, die Geldbörse gestohlen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei betrat die alte Dame in Begleitung ihres Partners das Geschäft um einzukaufen. Im Laden wollte sie einen anderen Kunden mit gebührendem Abstand passieren. Der Mann, der in Begleitung eines weiteren Herren war, wich allerdings immer zur selben Seite aus wie die Dame und näherte sich ihr dabei.

Beim Bezahlen an der Kasse stellte die Trappenkamperin kurz darauf den Verlust ihrer Geldbörse aus ihrer Handtasche fest.

Portemonnaie wurde auf dem Parkplatz gefunden - ohne Bargeld

Gegen 17.15 Uhr wandte sich die Bestohlene an die Polizeistation Trappenkamp, wo ihr die Beamten die Geldbörse wieder aushändigten. Eine Kundin hatte das Portemonnaie ohne Bargeld auf dem Parkplatz des Discounters gefunden und bei der Polizei abgegeben.

Die Beamten der Polizeistation Trappenkamp haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen die beiden Männer beziehungsweise Zeugen, die Hinweise auf deren Identität oder ein verwendetes Fahrzeug geben können.

Polizei sucht Zeugen

Es konnte lediglich ein Mann beschrieben werden. Dieser soll ungefähr 35 Jahre alt und von schlanker Statur bei einer Körpergröße von 1,75 bis 1,80 Meter sein. Die Person trug kurze dunkle Haare und dunkle sportliche Kleidung, vermutlich eine Jogginghose.

Hinweise nehmen die Beamten unter Tel. 04323-805270 entgegen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?