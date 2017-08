Landesweite Aktion : Gelbe Karte für Falschparker

vergrößern 1 von 2 Foto: Ziehm 1 von 2

Neumünster | Dass auf Neumünsteraner Parkplätzen, etwa am Waschpohl oder in den Tiefgagaragen von Stadthalle und Parkcenter, nicht immer Behindertenplätze ausgewiesen sind, nennt Hans-Georg Stanull vom Sozialverband Deutschland (SOVD) einen Skandal. Umso ärgerlicher findet es Neumünsters SOVD-Kreisvorsitzender Peter Kammhoff, wenn die bestehenden Behindertenparkplätze an anderer Stelle zugeparkt sind von Autofahrern, die dazu nicht die Berechtigung haben.

Bei der landesweiten SOVD-Aktion „Sie haben meinen Parkplatz! Wollen Sie auch meine Behinderung?“ machten Kammhoff und Stanull gestern Vormittag auf dem Postparkplatz auf das Problem aufmerksam und verteilten gelbe Karten an Parksünder. Auch auf dem Parkplatz am Freesen-Center warben die Aktivisten des Sozialverbands für mehr Sensibilität und Rücksicht für die Belange behinderter Autofahrer.

Ein einfacher Behindertenausweis genügt nicht. Den Behindertenparkausweis gibt es nur, wenn im Behindertenausweis die Merkmale G und A für „außergewöhnliche Gehbehinderung“ oder B für „Blind“ (genauer: die Begleitperson als Fahrer) vermerkt ist.

Die zum fünften Mal und gestern landesweit an mehr als 50 Orten gestartete Aktion des Sozialverbands zeigt schon Wirkung. „Aber die hält leider meist nicht lange an“, sagte Hans-Georg Stanull. „Es gibt immer die gleichen Ausflüchte wie ‚Ich habe das Schild nicht gesehen‘ oder ‚Ich will hier nur kurz Post einwerfen oder Geld am Automaten holen‘“, sagte Peter Kammhoff und nannte die 35 Euro für das Knöllchen viel zu gering. „Das muss richtig weh tun“, so Kammhoff.

Als ein Renault mit Kieler Kennzeichen einen der beiden Behindertenparkplätze auf dem Postparkplatz ansteuert, eilen Peter Kammhof und Hans-Georg Stanull dazu – und können schnell wieder Entwarnung geben. Edith Bendfeldt parkt dort korrekt und hat ihren Behindertenparkausweis gut sichtbar auf der Ablage der Frontscheibe ihres Minivans platziert. Die Kielerin ist zum Bummeln nach Neumünster gefahren und nimmt die gelbe Karte gerne an, um sie im Bedarfsfall weiterzureichen. „In Kiel ist es ganz schlimm, da werden ganz oft die Behindertenparkplätze zugeparkt“, sagte sie.

Wie reagieren die Autofahrer, wenn die Aktivisten vom Sozialverband sie auf ihr Fehlverhalten ansprechen oder ihnen die Karte mit der Bitte geben, „sich beim nächsten Mal einen anderen Parkplatz zu suchen“? „Die meisten Autofahrer sind einsichtig. Wir werden aber auch schon mal unfreundlich angepampt“, sagte Kammhoff. Hans-Georg Stanull lobte das Parkleitsystem in Neumünster, nannte aber auch den großen Schwachpunkt: Nicht nur am Waschpohl und in den beiden Tiefgaragen, sondern auch am Schleusberg/Museum, bei Karstadt und am Parkdeck Christianstraße fehlen Behindertenparkplätze.

von Rolf Ziehm

erstellt am 26.Aug.2017 | 08:00 Uhr