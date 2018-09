Gross kummerfeld : Gegenstände fliegen in Windschutzscheiben

Mehrere Laster wurden beworfen. Die Polizei sucht Zeugen.

von Susanne Otto

20. September 2018, 18:22 Uhr

Gestern Morgen gegen 6.10 Uhr wurden an der Bundesstraße 205 bei Groß Kummerfeld drei Lastkraftwagen mit Gegenständen beschädigt. Ein 62-jähriger Lkw-Fahrer aus Lübeck befuhr die B 205 von Bad Segeberg in Richtung Neumünster. Ihm folgte ein 61-jähriger Lkw-Fahrer aus Mecklenburg-Vorpommern. Nahezu zeitgleich wurden die Windschutzscheiben der beiden Lkw in Höhe der Überführung „Mühlenstraße“ durch einen Gegenstand beschädigt.

Woher oder von wem die Gegenstände kamen oder um welche Gegenstände es sich handelt, ist derzeit noch unbekannt. Beide Fahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 2000 Euro.

Wenig später meldete sich ein 59-Jähriger Lkw-Fahrer aus Lübeck bei der Polizei in Neumünster und schilderte einen gleichartigen Vorfall an der gleichen Strecke. Auch er blieb unverletzt; auch an seinem Lkw wurde die Windschutzscheibe beschädigt.



Die Polizei sucht Zeugen





Derzeit kann es aufgrund von Sperrungen wegen der Spurensuche zu Behinderungen im Straßenverkehr kommen. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und versuchten Totschlags übernommen und bittet unter Tel. 0 45 51/ 88 40 um Hinweise.