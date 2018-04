Boostedt : Gefechtsstand in Boostedt

Eine Reservistenkompanie unterstützt zurzeit bei der Großübung „Rote Lanze“ im Kreis Segeberg.

von hc

25. April 2018, 08:15 Uhr

Boostedt | Vor dem „Camp Holstein“ auf dem Standortübungsplatz Boostedt ist der Schlagbaum geschlossen. „Ihren Truppenausweis und die Fahrzeugpapiere bitte“, sagt ein bewaffneter Soldat. Die Uniformierten am Kontrollpunkt checken gründlich sämtliche ein- und ausfahrenden Fahrzeuge sowie deren Insassen. Grund ist eine besondere Übung.

Die Soldaten gehören zur Kompanie „Holstein“ der Regionalen Sicherungs- und Unterstützungskräfte (RSUKr) des Landeskommandos Schleswig-Holstein. Sie haben in Boostedt einen Gefechtsstand aufgebaut, Zelte für Unterkunft und Verpflegung, einen Abstellplatz für den Fuhrpark errichtet. „Wir unterstützen das Aufklärungsbataillon 6 aus Eutin“, erklärt Major Mathias Bölke, Kompanie-Chef der „Holsteiner“. Bis zum 27. April läuft deren Übung „Rote Lanze“ – überwiegend im Kreis Segeberg.

„Damit die Aufklärer aus ihren Verstecken heraus etwas aufzuklären haben, liefern wir ihnen die passenden Bilder, die sie dann an ihrem eigenen Gefechtsstand in Eutin melden müssen“, sagt Bölke. Dafür fährt seine Kompanie von Boostedt aus Tag und Nacht mit Geländewagen und Unimogs Streife, richtet eine Stellung am Flugplatz Hartenholm ein und vieles mehr. Die Kompanieführung in Boostedt hält dabei Verbindung zu der Übungsleitung des Aufklärungsbataillons, um aktuelle Meldungen zu bekommen.

„Wir haben eine Schicht-Einteilung, die gewährleistet, dass die Leute genug Schlaf bekommen und draußen in der Stellung und bei den Kraftfahrern rechtzeitig eine Ablösung erfolgt“, erzählt Major Gerrit Grupe. Die Verpflegung holt der Kompaniefeldwebel, Oberstabsfeldwebel Peter Siegfried, regelmäßig aus Plön: „Die Zusammenarbeit mit der Marineunteroffizierschule dort ist prima – und das Essen ebenfalls“, sagt Siegfried.

Die Kompanie „Holstein“ besteht aus Reservisten. Die „Holsteiner“ lehnen sich an einen so genannten Patenverband an – das Eutiner Aufklärungsbataillon. „Da war es naheliegend, dass dieses Bataillon uns auch zur Unterstützung anfordert“, betont Bölke. „Boostedt gibt uns neben der Unterstützung für das Eutiner Bataillon die Gelegenheit, auch uns selbst zu trainieren“, sagt Grupe. Dazu gehöre es, die Durchhaltefähigkeit der Truppe zu stärken.

Recht spontan habe die Kompanie darauf verzichtet, die „Freischichten“ zum Schlafen in eine Unterkunft ins Munitionsdepot Boostedt zu schicken. Stattdessen ruhen sich die Soldaten auf Feldbetten im Zelt im „Camp Holstein“ aus. Alle drei Tage geht es zum Duschen ins Depot“, sagt Grupe lachend unter seiner grünen Tarnschminke.