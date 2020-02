Polizei sucht Zeugen : Gefährlicher Wurf von einer Autobahnbrücke bei Neumünster

Ein Gegenstand wurde am Montagmorgen von einer Brücke über die A7 in die Windschutzscheibe eines Autos geworfen.

04. Februar 2020, 11:59 Uhr

Neumünster | Die Polizei sucht einen Unbekannten, der am Montagmorgen in der Nähe der Anschlussstelle Neumünster-Süd einen Gegenstand von einer Brücke auf die Autobahn 7 geworfen hat. Laut Polizeisprecher Michael Heinrich fuhr gegen 8.20 Uhr ein mit zwei Personen besetzter schwarzer Ford Fiesta auf der Autobahn 7 in Richtung Süden.

Fahrerin sah ein faustgroßes Objekt

Kurz vor der Abfahrt Neumünster-Süd sah die Fahrerin an der Autobahnbrücke, auf der die Kreisstraße 37/Ehndorfer Straße verläuft, plötzlich ein faustgroßes Objekt auf ihren Wagen zufliegen. Im nächsten Augenblick hörte sie einen lauten Knall - etwas schlug in die Windschutzscheibe ein.

Später wurden auch auf dem Dach Beschädigungen festgestellt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel.: 04321/9450 und fragt: Wer hat zur relevanten Zeit verdächtige Personen auf der Brücke beobachtet?

