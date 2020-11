Neumünster / Boostedt : Geduld war ein wichtiger Baustoff beim Bau der Neumünsterstraße

Vor 50 Jahren wurde die Straße zwischen Boostedt und Neumünster eingeweiht.

von Monika Krebs

05. November 2020, 07:30 Uhr

Was lange währt, wird endlich gut! Diese Binsenweisheit hat Pate gestanden bei einer Baugeschichte, deren immer wieder verschobenes Ende vor 50 Jahren endlich offiziell gefeiert werden kann: Nach Jahren des Wartens wird am 14. November 1970 die Straße zwischen Boostedt und Neumünster eingeweiht.

Hoher Gast der Veranstaltung mit zahlreichen weiteren Ehrengästen aus dem ganzen Land ist der damalige schleswig-holsteinische Ministerpräsident Helmut Lemke. Pünktlich um 11 Uhr rollt die Limousine mit dem Landesvater heran. „Kurz vor Boostedt, an der Einmündung der Panzerstraße vor dem Betonwerk, waren die Flaggen der Bundesrepublik, Schleswig-Holsteins und der Stadt Neumünster aufgezogen“, heißt es in der 1978 von Karl Jaensch herausgegebenen Chronik für Boostedt. Hier sind dem Kapitel „Die Straße von Boostedt nach Neumünster“ sieben eng beschriebene Seiten gegeben.

Walter Erben/Sammlung: M. Krebs

Humorvolle Ansprache vom Ministerpräsidenten

Der Ministerpräsident beweist Humor in seiner Ansprache. Die 14 langen Jahre des Wartens auf den Ausbau der wichtigen Verbindung zwischen Boostedt und Neumünster verschweigt er nicht. „Scherzhaft“, sagte Chronist Jaensch, „bedankte er sich bei denen, die die Straße überlebt hätten“. Nach der offiziellen Ansprache überreichen Kinder der Boostedter Schule einen Blumenstrauß und die erforderliche Schere. „Damit zerschnitt der Ministerpräsident ein weißes Band und gab so symbolisch die Straße für den Verkehr frei“.

Walter Erben/Sammlung: M. Krebs

Beim späteren gemütlichen Beisammensein weiß auch Boostedts damaliger Bürgermeister Ernst Rathge die leidige Vergangenheit mit launigen Worten zu betrachten. Alles an dieser Straße sei ungewohnt: Der Plan, die Finanzierung, die Dauer des Ausbaus, die letztlich schnelle Fertigstellung, die gute Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Stellen und die Tatsache, dass der Ministerpräsident persönlich zur Einweihung gekommen sei. Jaensch schreibt: „Für die humorvollen Ausführungen erhielt Bürgermeister Rathge viel Beifall“.

Walter Erben/Sammlung: M. Krebs

7,8 Millionen Mark Investition

Die Kosten für den Ausbau der etwa sieben Kilometer langen und bis zu 8,50 Meter breiten Straße, auf der sich nun auch schwere Bundeswehrfahrzeuge problemlos in beide Richtungen begegnen können, betragen 7,8 Millionen Mark. Auf die Notwendigkeit, solche Straßen über die Bundeswehr mitzufinanzieren, weist bei der Einweihung Admiral Berthold Jung, damaliger Befehlshaber des Wehrbereichs I, hin. Im Raum Neumünster werden zu dieser Zeit rund 1100 Kraftfahrzeuge auf Rädern und 300 Kettenfahrzeuge der Bundeswehr eingesetzt.

Der „katastrophale Zustand“ der Straße zwischen Boostedt und Neumünster findet sich schon in Reisebeschreibungen, als die Verbindung noch Teilstrecke der Via Regia, des alten Heerweges von Süd nach Nord, von Hamburg nach Flensburg war, bis sie 1832 durch die Kunststraße nach Altona zu deren Nebenstrecke wurde. Von „unkultiviertesten Gegenden“, die an „Sibirien oder afrikanische Sandwüsten“ denken lassen, ist hier die Rede.

Immer wieder beantragen die Gemeindeväter von Boostedt in den folgenden Jahrzehnten den „chausseemäßigen Ausbau“ der Straße und ebenso oft wird ihnen – unter anderem von der Kirchspielvogtei Neumünster – geradezu befohlen, den Weg in Eigenregie mit einem Kiesmaterial zu beschütten und für dessen Pflege zu sorgen.

Um 1894 erklären sich sieben Boostedter Ziegeleibesitzer in einer schriftlichen Verpflichtung bereit, den Ausbau der Straße mitzufinanzieren. Immerhin sind es auch Steintransporte nach Neumünster, die die Straße übermäßig in Anspruch nehmen. Die ehrenwerte Absicht verläuft ebenso im Sande wie weitere Planungen. Einem bescheidenen Ausbau mit Steinschotter und Kies um 1908 folgt erst 1938 eine erste Asphaltierung.

1956 macht die Gemeinde Boostedt Nägel mit Köpfen: Die Ortspolitiker beschließen den Plan, die Straße zu erneuern. Drei Jahre später ist ein Teil der Alleebäume gefällt. Nach der Vermessung 1962 werden erst vier Jahre später bescheidene Ausbaumaßnahmen von Neumünster aus vorgenommen. „Dabei war es dann geblieben. In Boostedt war man verbittert“, vermeldet die Chronik.

Walter Erben/Sammlung: M. Krebs

Inzwischen ist der Kraftverkehr erheblich angewachsen. Immer wieder steht die Straße mit ihrem miserablen Zustand auf der Tagesordnung der Gemeindevertretersitzungen. Und immer wieder sorgen schwere Verkehrsunfälle für Schlagzeilen in den Zeitungen. In den Jahren von 1960 bis 1967 gibt es auf der gesamten Strecke der Landesstraße auf Boostedter Gemeindegebiet zehn Verkehrstote.

1966 weiterer Ausbau

1966, so lautet die Chronik, habe man endlich den weiteren Ausbau fortgesetzt, aber erneut nur von Neumünster bis zum Schießstand. Das Reststück, das mit dem Begriff „Schlagloch-Piste“ beschrieben werden kann, ist weiterhin ein Problem. Auch der „Geniestreich“ der Verkehrsplaner, auf diesem Teilstück Tempo 30 einzuführen, sorgt nicht für Verkehrssicherheit: „Halsbrecherisch mußte man Militärfahrzeugen, Großlastwagen und den Linienbussen ausweichen“, schreibt Karl Jaensch. „Man sah wiederholt, dass Radfahrer den schützenden Straßengraben aufsuchten“. Erst im Spätsommer 1969 geht es mit dem Ausbau weiter – unter anderem wird ein Stück Wald gefällt, um einen Rad- und Gehweg anzulegen.

Nach 14 Jahren ist es im November 1970 endlich geschafft. Völlig gefahrlos können Ministerpräsident Helmut Lemke und die vielen Ehrengäste – unter ihnen auch Neumünsters damaliger Oberbürgermeister Uwe Harder und Brigadegeneral Oskar-Hubert Dennhardt – die neue Straße bei einer Probefahrt testen. Danach wird in der Rantzau-Kaserne eine kräftige Erbsensuppe gereicht – wie es Brauch ist für die Bauarbeiter.