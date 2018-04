Feuer in Neumünster : Gasflasche explodiert in Carport: Feuerwehr kann Wohnhäuser schützen

Großer Feuerschein in Faldera: Ein Carport stand nach einer Explosion in Flammen.

von Thomas Nyfeler

22. April 2018, 10:50 Uhr

Am Samstagabend gegen 23.35 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Neumünster mit dem Einsatzstichwort „Explosion in einem Carport“ in die Husumer Straße in Neumünster-Faldera gerufen. Als die Beamten der Berufsfeuerwehr Neumünster eintrafen, stand das Carport bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr Neumünster Mitte wurde ebenfalls alarmiert und kam zur Unterstützung mit zwei Fahrzeugen an die Einsatzstelle.

Den Feuerschein hatte man schon bei der Anfahrt der Einsatzkräfte von Weitem sehen können. Die Einsatzkräfte bildeten zwei Abschnitte, von denen aus sie das Feuer mit zwei B- und einem C-Rohr mit drei Trupps unter schwerem Atemschutz und zwei Sichertrupps löschten. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehren konnte verhindert werden, dass die Flammen auf eines der nahe gelegenen Wohnhäuser übergriffen. Durch die enorme Hitze wurden allerdings die Nachbarcarports sowie die Zaunwandungen stark beschädigt.

Ursache für das Feuer, laut Angaben der Feuerwehr war eine Gasflasche, die wahrscheinlich bei einem Druckablass in Brand geraten ist. Sie wurde, mit einer zweiten Gasflasche, die laut Augenzeugen explodiert sein soll, im Gartenteich des Grundstückes gekühlt, um weitere Gefahren zu vermeiden. Auch wenn das Feuer schnell gelöscht war, dauerten die Nachlöscharbeiten der Glutnester noch bis in die frühen Morgenstunden. Die Bewohner wurden vom Rettungsdienst betreut, die Kriminalpolizei ermittelt nun die genaue Brandursache.

