Wasbek : Gartenmöbel Jöhnk insolvent

Der Verkauf läuft laut Insolvenzverwalter weiter.

von Susanne Otto

29. März 2018, 08:15 Uhr

Wasbek | Das Wasbeker Unternehmen Gartenmöbel Jöhnk hat am Montag beim Amtsgericht Neumünster Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Das teilte die Hamburger Kanzlei Reimer Rechtsanwälte gestern mit. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Viktor von Websky.

Das Familienunternehmen unter der Geschäftsführung von Heiko Klaskala ist einer der größten Fachhändler für hochwertige Gartenmöbel in Schleswig-Holstein. So bietet das 1983 gegründete Unternehmen heute auf über 4000 Quadratmetern neben Gartenmöbeln auch Strandkörbe, Sonnenschirme, Grillgeräte, Pflanztöpfe, Brunnen sowie Mode an. Wie die Kanzlei mitteilt, führt der Betrieb mit zehn Angestellten sein Geschäft ohne Einschränkungen fort. „Mit dem Frühjahr beginnt für das Unternehmen die Hauptsaison. Das Lager ist gut gefüllt, und die Geschäftsleitung erwartet in den nächsten Wochen starke Verkaufszahlen. Das Augenmerk liegt deshalb zunächst auf der reibungslosen Fortführung des Geschäftsbetriebs“, sagt der vorläufige Insolvenzverwalter. Über das Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit seien die Löhne und Gehälter der Beschäftigten bis Ende Mai gesichert.