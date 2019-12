Ebenezer Wackelzahn auf der Flucht : Ganovenjagd mit 60 Kindern in Neumünster

Der Liederlukas war zu Gast im Statt-Theater und gab sich größte Mühe bei der Suche nach dem Geschenkesack.

15. Dezember 2019, 15:35 Uhr

Laut jubelten die Kinder, als der Liederlukas alias Lukas Johannsen sie fragte, ob sie ihm helfen, den Geschenkesack vom Weihnachtsmann wiederzufinden. Rund 60 Kinder und ihre Eltern oder Großeltern kamen am Sonnabend ins Statt-Theater und gaben sich größte Mühe bei der Suche.

Denn in dem vorweihnachtlichen Musikabenteuer „Der Weihnachtsdiebstahl“ klaut der Ganove Ebenezer Wackelzahn den Geschenkesack des Weihnachtsmanns. Ebenezer Wackelzahn will damit den größten Raub aller Zeiten begehen und in die Geschichtsbücher eingehen. Denn wenn der Weihnachtsmann keine Geschenke mehr hat, falle Weihnachten ja aus. In der ganzen Verzweiflung ruft er Lukas und seine Freunde an und bittet um Hilfe. Sie sind gerade dabei Weihnachtskekse zu backen, doch als der Weihnachtsmann anruft, lassen sie alles stehen und liegen und fahren zum Weihnachtsmann.

Mit einem aufwändigen Bühnenbild rissen die Darsteller die Zuschauer in ihren Bann. Die Küche, in der die Kekse gebacken und das Lied „In der Weihnachtsbäckerei“ gesungen wurde, befand sich auf der linken Seite. In der Mitte wurde auf einer Leinwand der Flug von Rudolf, Lukas und seinen Freunden dargestellt, sowie anschließend der Räuberwald, in dem der Ganove den Geschenkesack versteckt hielt.