Mit Chips, Bier und Klappbetten : Gamer besetzten die Holstenhalle in Neumünster

Die Northcon zog fast 1500 Besucher aus ganz Deutschland an.

15. Dezember 2019, 16:18 Uhr

Kein Tageslicht drang von Donnerstagabend bis Sonntag in die große Halle der Holstenhallen. Dafür war die gewölbte Decke mit Regenbogenfarben illuminiert und unzählige LED und Bildschirme blinkten und leuchteten im schummerigen Licht. „Das muss so sein, damit das richtige LAN-Party-Gefühl aufkommt“, erklärte Norbert Schramm. Er ist der Pressesprecher der Northcon, Deutschlands größter LAN-Party, die seit 2002 mit kurzer Unterbrechung regelmäßig stattfindet. 1347 Besucher aus ganz Deutschland kamen nach Neumünster, um tage- und nächtelang an ihren mitgebrachten Computern durchzuzocken.

An langen Tischreihen hatten sich die Spieler niedergelassen, Bildschirm reihte sich an Bildschirm, gebannt fixiert von den Gamern. Zwischendurch platzte ein Schrei der Freude oder Verärgerung über den Spielverlauf in die Halle. Die meisten hatten sich häuslich eingerichtet, Essen und Getränke auf und unter die Tische gestapelt, Matratzen und Schuhe in Lücken gequetscht und auch die dem Klischee der Gamer entsprechenden Nahrungsmittel Chips, Cola und Bier waren zu sehen.

An seinem Platz griff Eike Gerstmeyer unter den Tisch, zog eine Getränkedose aus seiner elektrischen Kühlbox, trank, schaute dabei auf einen seiner drei Bildschirme und bearbeitete dann weiter per Maus und Tastatur das Computerspiel. „Es ist dieses Flair der LAN-Partys, das die Northcon so besonders macht. Es ist superfamilär, man trifft viele Bekannte. Es geht natürlich auch ums Spielen, aber ebenso ums Schnacken und Leute treffen“, erklärte der Buchholzer. Zwischen sechs und acht Stunden Schlaf holt er sich auf seiner mitgebrachten Matratze, die er im großen Schlafsaal zusammen mit Hunderten anderer aufgebaut hatte. Am Platz saß er manchmal fünf bis sechs Stunden am Stück. „Dann mache ich eine Pause, gehe herum, unterhalte mich und esse etwas. Ich habe mir von zu Hause Brot und Käse mitgebracht, aber als das alle war, habe ich mich am Imbiss versorgt“, erzählte der IT-ler.

Rund 2500 Euro hat er auf und unter dem Tisch an Elektronik stehen. Los ging seine Spielleidenschaft im Kindesalter. „Mit sechs Jahren habe ich auf dem C-64 mit meinem Bruder ‚Spy versus Spy‘ gespielt. Und auch heute spiele ich am liebsten ältere Spiele wie ‚Warcraft III‘ und ‚Command and Conquer‘“, erzählte der 31-Jährige. Das entspreche durchaus dem Trend, schilderte Norbert Schramm: „Spiele wie ‚Counter Strike‘ und das Fußballspiel ‚Fifa‘ sind auch nach 20 Jahren immer noch der Renner. Das mag am Durchschnittsalter der Besucher liegen, das liegt etwa bei Ende 20.“ LAN bedeutet übrigens „local area network“, ein lokales Computernetzwerk, das aus der Zeit stammt, als man noch nicht über das Internet miteinander verbunden war.

Auch diese Northcon war wieder ein gelungenes Treffen, bilanzierte Norbert Schramm am Sonntag: „Alles ist super gelaufen, wir bauen gerade ab und die Halle hat wieder Licht.“ Der Termin für 2020 steht bereits: Es ist der 10. bis 13. Dezember.