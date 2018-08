Neumünster : Gaffer sorgen für Stau

Defektes Wohnmobil auf A7 – auf der Gegenfahrbahn stockt der Verkehr.

von Christian Lipovsek

13. August 2018, 07:08 Uhr

Wegen einer Reifenpanne blieb am Sonnabend um 10.42 Uhr ein Wohnmobil aus Flensburg auf der rechten Spur der A7 kurz hinter Neumünster-Süd in Fahrtrichtung Norden stehen. Der Verkehr staute sich bis 15 Uhr kilometerlang, auch auf der Südumgehung. Der Abschlepper habe Mühe gehabt durchzukommen, berichtete ein Sprecher der Autobahnpolizei. In Richtung Süden sorgten Gaffer für einen Stau bis Bordesholm – „völlig unnötig“, wie der Sprecher betonte.