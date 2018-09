Neumünster : Gadeland feiert

Stadtteilfest findet am Sonnabend rund um die Erlöserkirche statt.

von Gabriele Vaquette

13. September 2018, 20:00 Uhr

Neumünster | Alle freuen sich, einen Tag gemeinsam zu feiern: Am Sonnabend, 15. September, findet ab 10 Uhr das Stadtteilfest in Gadeland, das die evangelische Kirchengemeinde und der Stadtteilbeirat organisieren, auf dem Gelände um die Erlöserkirche Am Hang 1 statt.

Dank der Unterstützung vieler Betriebe im Stadtteil wird ein buntes Programm vor allem für Kinder auf die Beine gestellt: Es gibt eine Hüpfburg und eine Kletterwand, einen Feuerwehrlöschstand und Torwand-Schießen. Die Pfadfinder organisieren verschiedene Aktivitäten wie eine Kirchenrallye (jeweils um 10.45, 12.45 und 14.45 Uhr), gegen 15 Uhr einen Sinnesparcours sowie eine Geländeaktion auf der Wiese an der Stör und ein Basteln in der Jurte (nachmittags). Auf einem Flohmarkt für Kinder können die jungen Verkäufer Spielzeug, Bücher und DVDs oder CDs anbieten.

Für die Erwachsenen beginnt das Programm mit einer Andacht um 10 Uhr, dann gibt es bei Suppe, Kaffee, Kuchen und Getränken Gelegenheit zu Gesprächen. Um 14 Uhr singt der Gospelchor auf der Wiese; nachmittags sind die Besucher eingeladen, selbst zu singen.