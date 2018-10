Kreuzgemeinde in Neumünster : Futtern wie bei Luthern

Feiern, singen und vor allem essen – dazu lädt die Kreuzgemeinde ein . Und das alles wie zu Zeiten Martin Luthers.

von Sonja Kröger

07. Oktober 2018, 15:49 Uhr

Neumünster | Am Sonnabend, 10. November, heißt es in der Kreuzgemeinde am Prehnsfelder Weg 1 wieder „Futtern wie bei Luthern“. Ab 18 Uhr soll gemeinsam gegessen, gefeiert, gesungen und über Martin Luther gesprochen werden. Im Mittelpunkt des Abends stehen diesmal Luthers Kindheit und sein Weg zum Mönch.

Für die Gäste wird ein opulentes Mahl mit Speisen und Getränken des ausgehenden Mittelalters in sieben Gängen frisch zubereitet und rustikal von Mägden, Recken und Mundschenk serviert. Zwischen den einzelnen Gängen gibt es zeitgenössische Musik und szenische Darbietungen mit Martin Luther und seiner Frau Käthe in entsprechender Kostümierung.

Da nur begrenzt Plätze zu vergeben sind, wird um eine rechtzeitige Anmeldung unter post@selk-neumuenster.de oder unter Tel. 26 46 04 gebeten. Der Eintritt beträgt 24,90 Euro und beinhaltet das Menü mit Getränken. Weitere Informationen sind unter www.selk-neumuenster.de erhältlich.