Besonderer Auftritt bei Edeka in NEumünster : Für Klaus Schlie und Hans-Joachim Grote ging es um die Wurst

Die Feuerwehr war dabei, als die Mettwurst auf den Grill kam.

15. Dezember 2019, 14:51 Uhr

Noch bis zum 31. Dezember verkauft Edeka Meyer’s an der Goethestraße die Feuerwehrmettwurst. „Die Wurst wird für 3,33 Euro verkauft und ein Euro davon wird direkt an die Feuerwehr gespendet“, erklärte der stellvertretende Jugendfeuerwehrwart Rüdiger König. Am Sonnabend konnte man die Wurst vor dem Eingang fertig gegrillt verkosten. An dem Grill warben auch Landtagspräsident Klaus Schlie und Innenminister Hans-Joachim Grote für die Aktion. „Wir freuen uns, dass so der Feuerwehr noch einmal besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird und ihre Arbeit wertgeschätzt wird“, so König.