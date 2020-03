Earth Hour in Neumünster : Für das Klima: Wasserturm für eine Stunde ohne Licht

Die SWN beteiligten sich an der Earth-Hour, ansonsten blieben viele Fenster hell erleuchtet.

Avatar_shz von shz.de

29. März 2020, 17:13 Uhr

Weltweit war am Sonnabendabend zur Beteiligung an der sogenannten „Earth Hour“ aufgerufen. In Neumünster bemerkte man dieses allerdings kaum. Hinter zahlreichen Fenstern in der Stadt leuchtete das elektrische Licht munter weiter. In diesem Jahr wurde allerdings aufgrund der Coronalage auch kaum Werbung für die Aktion gemacht.

Alexandra Bury

Alexandra Bury

Ein (nicht) leuchtendes Signal für den Umweltschutz setzten die Stadtwerke Neumünster (SWN), die sich bereits zum wiederholten Mal an der Aktion des World Wide Fund for Nature (WWF) beteiligten und ihren Wasserturm am Ilsahl im Dunkel ließen. Bis 20.29 Uhr schimmerte der weiße Riese noch in diversen Blautönen, ab 20.30 Uhr wurde die Beleuchtung für eine Stunde abgestellt.

Die „Earth-Hour“ läuft jährlich seit 2007 immer im März und soll auf Energieverschwendung und Lichtverschmutzung aufmerksam machen. Durch das Ausknipsen des Lichts an öffentlichen Gebäuden und in den Wohnungen soll der Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxids (CO2) verringert werden. Bei den SWN ist der Kohleausstieg laut Unternehmen für 2022 geplant.