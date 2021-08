Hein Tüt sagt „Guten Morgen“ : Frischkäse oder Brombeeren: Futterneid mal anders

Was passiert, wenn man in der Feldmark Beeren isst? Hein Tüt und seine Holde erlebten während eines Spaziergangs die Folgen.

19. August 2021, 07:00 Uhr

Hein und seine Holde stromern gerne durch die Botanik und naschen beim Spaziergang Brombeeren und Himbeeren vom Wegesrand und riefen sich gegenseitig beim Entdecken „Rote Beeren, rote Beeren“ zu. Während sie noch ihre Beute vertilgten, krähten ein paar Vögel am Himmel. „Den Tieren essen wir jetzt die Beeren weg“, sagte Heins Holde mit schlechtem Gewissen. „Ach was, da ist noch genug übrig“, entgegnete Hein. In dem Moment knallte ihm eine kleine Packung Frischkäse auf den Kopf. Frischkäse? Hein schaute sich verdutzt um und entdeckte eine flatternde Krähe. Die hatte offensichtlich von einem Frühstückstisch diese kleine Packung stiebitzt – und sie nun ausgerechnet auf Hein Tüts Kopf fallen lassen. „Das ist die Retourkutsche, jetzt musst du ihr wenigstens den Frischkäse öffnen, wenn du ihr schon das Futter madig machst“, sagte Heins Holde und lachte. Guten Tag, bis morgen!