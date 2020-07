Neumünster : Friedrich-Ebert-Krankenhaus: Psychiatrie zieht vorzeitig ein

Seit 2008 wird am FEK gebaut. Hier ein Überblick über den aktuellen Stand.

von Rolf Ziehm

10. Juli 2020, 08:00 Uhr

Der Neubau des Friedrich-Ebert-Krankenhauses liegt bei der Bauzeit in etwa noch im Plan. Ein „eisenhartes Kostenmanagement“ soll laut FEK-Geschäftsführer Alfred von Dollen verhindern, dass da etwas aus dem Ruder läuft. Von den 92 Millionen Euro des zweiten Bauabschnitts mit dem Bettenhaus G und den beiden Funktionstrakten seien 64 Millionen Euro schon ausgeschrieben und zum Teil schon verbaut. Das Risiko von Kostensteigerungen ist nicht auszuschließen. Von Dollen: „Wir haben keine Reserven und zittern uns von Ausschreibung zu Ausschreibung.“

Ein gute Nachricht kam jetzt vom Kieler Sozialministerium. Das untere Geschoss des zweiten Bettenhauses G darf vorzeitig in Betrieb genommen werden. Hier zieht im ersten Quartal 2021 vorzeitig die Psychiatrie ein. Die Ebene bietet Raum für 65 Patienten in einem offenen und einem geschützten Bereich, die je nach Bedarf variabel „skaliert werden können“, so Neubau-Projektleiter Matthias von Appen.

Pro Ebene gibt es – wie schon im ersten Bettenhaus – zwei Stationen mit einem gemeinsamen Stützpunkt für die Pflegekräfte in der Mitte. Oberhalb der Psychiatrie werden die Geriatrie und die Palliativstation angesiedelt sein, darüber die Neurologie und eine Station der Inneren Medizin.

Wiederum eine Ebene höher werden die Lungenheilkunde und eine Infektionsstation ihren Platz finden. Vorgeschaltete Schleusen und eine mit Unterdruck arbeitende Raumlufttechnik sollen eine Keimübertragung verhindern.

Der Innenausbau vollzieht sich von oben nach unten. Dennoch können die oberen Ebenen des Bettenhauses erst mit der Fertigstellung des Funktionsgebäudes F1 in Betrieb gehen. Der Grund: Nur dort gibt es einen Aufzug. Vom Trakt F1 stehen im Rohbau bereits zwei Ebenen. Im Erdgeschoss werden Versorgungsbereiche wie die Bettenaufbereitung, Lager, Werkstätten und Teile der Apotheke angesiedelt. In der Ebene darüber ist die Zentrale Notaufnahme, darüber werden der Sprechstundenbereich und die Chefärzte, darüber wiederum die Intensivpflege und schließlich darüber die Haustechnik sein. Ganz oben auf Stelzen gesetzt wird der neue Hubschrauberlandeplatz.

Für das Funktionshaus F2 mit der Nuklearmedizin, der Strahlentherapie und der Radiologie wird der bestehende 70er-Jahre-Trakt ab 2022 von sechs auf zwei Geschosse abgetragen. Was stehen bleibt, wird von Grund auf saniert. Von Appen: „Wir haben die schwierige Aufgabe, mit den Funktionsbereichen rochieren zu müssen, um den laufenden Krankenhausbetrieb aufrecht zu erhalten.“ 2024 soll alles fertig sein.