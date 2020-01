Neumünster : Friedrich-Ebert-Krankenhaus baut für 3,8 Millionen Euro die Pflegeschule aus

Kapazitäten werden durch die Zusammenfassung der Kranken-, Alten- und Kinderkrankenpflegeausbildung deutlich erweitert.

von Rolf Ziehm

03. Januar 2020, 15:36 Uhr

22 Mitarbeiter verlieren ihre Parkplätze am Haart, doch das Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) wird dabei ein großer Gewinner sein. Für 3,8 Millionen Euro soll die Krankenpflegeschule um einen neuen Trakt erweitert und damit die Kapazität deutlich erhöht werden.

Neues Pflegeberufegesetz

Hintergrund ist das neue Pflegeberufegesetz, das die bisher getrennte Ausbildung in der Kranken-, Alten- und Kinderkrankenpflege zu einem einzigen generalistischen Fach zusammenfasst. Die Zahl der Ausbildungsplätze wird von aktuell 120 ab September zunächst auf 140 erhöht, denn zu den FEK-Azubis stoßen die von anderen Einrichtungen wie dem Haus Berlin, der DRK-Fachklinik Hahnknüll oder der Diakonie dazu.

Ein neuer Ausbildungsjahrgang umfasst dann 60 statt bislang 40 Azubis. „Im Jahr 2021 kommt dann noch die Pflegehilfeausbildung mit jeweils 20 zusätzlichen Azubis“, sagt Rainer Loose, der Leiter der Krankenpflegeschule. Dann lernen 170 Auszubildende in der Pflege am FEK.

Kapazitäten reichen nicht aus

„Dafür benötigen wir Raumkapazitäten“, sagt Loose. Die sind im aktuellen Bau schon jetzt knapp. Loose: „Das Gebäude ist ein Gemischtwarenladen mit Kita, Schule und Verwaltung.“ Die bestehenden zwei größeren Unterrichtsräume reichen für maximal 40 Schüler. Das mache die Planung der Ausbildung zur Kunst. Die Krankenpflegeschule ist zurzeit dreizügig, wobei nur jeweils ein Jahrgang mit 40 Schülern die Schulräume nutzen kann. Die anderen 80 Schüler werden in der Berufspraxis auf den Stationen ausgebildet. Das ist in Zukunft auch wegen des neuen Curriculums nicht mehr möglich.

Der Markt gibt die Fachkräfte nicht her

FEK-Geschäftsführer Alfred von Dollen nennt die breite Ausbildung „überlebensnotwendig“: „Der Markt gibt die Kräfte nicht mehr her. Selber ausbilden heißt die Devise“. Rainer Loose bezeichnet die mit dem Neubau kommende moderne Ausstattung „eine Visitenkarte für einen gute Ausbildung und für das FEK. Das wird ein großer Wettbewerbsvorteil.“

FEK-Chef von Dollen hätte mit der alten Regelung der getrennten Ausbildung gut leben können. „Ich kann die politisch gewollte Aufwertung der Altenpflege aber gut verstehen“, sagt er. Das FEK hat sich mit dem „Institut für Berufliche Aus- und Fortbildung“ an der Gartenstraße als zweiten Träger der Pflegeausbildung abgestimmt. „Es gibt gemeinsame Ausbildungs- und Einsatzpläne“, sagt Loose. Alfred von Dollen spricht gar von einem „vorbildlich verzahnten System“.

Bau soll in Rekordzeit stehen

Das Architekturbüro für den Erweiterungsbau ist mit „Planungsring Mumm und Partner“ dasselbe, das auch den zweiten Bauabschnitt am Friedrich-Ebert-Krankenhaus betreut. Schon am kommenden Dienstag sollen die Bauarbeiten beginnen. „Der Auftrag für den Rohbau ist an die Neumünsteraner Firma Wagner erteilt“, berichtet Matthias von Appen, der technische Leiter im FEK.

Der zweigeschossige Neubau wird mit einem Verbindungstrakt an die bestehende Pflegeschule angebunden. Ein Aufzug und ein Behinderten-WC sorgen für Barrierefreiheit. Der Eingang zur FEK-Kita wurde für den Bau verlegt.

Auf 600 Quadratmetern Nutzfläche entstehen ein 130 Quadratmeter großer Unterrichtsraum im Erdgeschoss, der ebenso große Unterrichtsraum im Obergeschoss wird teilbar sein. Dazu kommen noch zwei Räume à 60 Quadratmeter und große Aufenthaltsräume für die Schüler.

FEK hofft auf 100 Prozent Förderung

Alfred von Dollen ist froh, „wie schnell Dinge doch gehen können – wenn es von allen gewollt ist“. Das Sozialministerium habe innerhalb weniger Wochen die Förderzusage gegeben. Die endgültige Höhe der Fördermittel ist noch nicht bekannt. „Wir streben 100 Prozent an, haben 3,8 Millionen Euro beantragt“, so von Dollen.

Schnelligkeit ist Trumpf. Ende 2020 soll der Bau stehen. Die Baugenehmigung der Stadt liegt seit Dezember vor. „Auch das war sensationell schnell“, sagt von Dollen. Schon im Vorgriff auf die endgültigen Genehmigungen hatte das FEK den Bau EU-weit ausgeschrieben. Die Ausbauplanung soll wegen des nötigen Tempos während des laufenden Bauvorhabens erfolgen.

Eines ist FEK-Chef Alfred von Dollen noch wichtig: „Wir können uns jetzt langsam vom Namen Schwesternwohnheim verabschieden. Die wohnen hier schon lange nicht mehr.“