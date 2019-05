Sanierung abgeschlossen : Friedhofsmauer in Neumünster kostet 70.000 Euro weniger

Mit einem kleinen Fest wird das denkmalgeschützte Bauwerk nach dreijähriger Überarbeitung wieder freigegeben.

von Christian Lipovsek

21. Mai 2019, 18:09 Uhr

Die Worte von Dr. Olaf Tauras hörten sich etwas merkwürdig an, trafen aber den Nagel auf den Kopf: „Ich freue mich, dass diese Mauer in Neumünster nun fertig ist“, sagte der Oberbürgermeister am Dienstagnachmittag bei der kleinen Feier zur Vollendung der Bauarbeiten an der 270 Meter langen Friedhofsmauer des Nordfriedhofs an der Plöner Straße. Knapp 40 Gäste aus Politik, Wirtschaft, von den Gilden und aus der Kirchenverwaltung folgten den Worten von Tauras, von Pastorin Simone Bremer und Uwe Kröger.

Vor allem dem Vorsitzenden des Friedhofsvereins sei es zu verdanken, dass das Projekt nach rund drei Jahren Bauzeit in drei Bauabschnitten fertiggestellt werden konnte, lobte Simone Bremer Uwe Kröger. Der wiederum dankte allen Geldgebern, darunter dem Kirchenkreis, der Stadt, aber auch den Banken, die 6000 Euro dazu gaben, und vor allem den privaten Sponsoren. Sie zahlten stattliche 30.000 Euro aufs Konto ein. Und dann gab er auch noch die positive Meldung bekannt, dass die Sanierung der 113 Jahre alten Begrenzung mit 250.000 Euro rund 70.000 Euro günstiger als veranschlagt wurde.

Friedhöfe seien eine wichtige Sache, betonte der OB: „Das Leben ist ohne die Toten nicht denkbar.“ Die Förderung der Stadt „von genau 76.110 Euro“sei daher gut investiertes Geld. Pastorin Simone Bremer, Vorsitzende des Kirchengemeindeverbandes der elf evangelisch-lutherischen Gemeinden in der Stadt, betonte, die Mauer sei „ein guter Willkommensgruß für alle, die aus Richtung Plön nach Neumünster fahren“.

Frost, Abgase und Erschütterungen durch den Verkehr hatten der Mauer zugesetzt. Unter anderem wurden nun die maroden Abdeckplatten durch neue ersetzt.