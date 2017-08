Moderne Technik : Friedhof setzt auf Digitalisierung

vergrößern 1 von 1 Foto: Ziehm 1 von 1

Neumünster | Der Wandel in der Bestattungskultur zwingt auch die Kirchlichen Friedhöfe Neumünster zu reagieren. „Wir haben heute 80 Prozent Urnen- und nur noch 20 Prozent Sargbestattungen“, sagt Verwaltungsleiter Peter Lang. Vor 50 Jahren lag der Anteil der Urnengräber gerade einmal bei 6 Prozent.

Das ist heute ein Problem, denn immer mehr Gräber werden – meist nach 25 Jahren – zurückgegeben. In manchen Gräberfeldern sind nur noch 20 Prozent der Gräber belegt. „Bei der Pflege dieser Rasenflächen mit vielen Zahnlücken werden Mensch und Maschine an ihre Grenzen gebracht“, so Lang.

Gegensteuern will die Friedhofsverwaltung mit einer Digitalisierung des Friedhofsplans. Er wird bislang per Hand geführt und gepflegt, was sehr aufwändig ist. Künftig soll auf einen Blick klar werden, welche Gräber noch belegt sind und wann weitere zurückfallen. Lang: „Damit können wir einen Gesamtüberblick bekommen und die Friedhofsentwicklung planen, etwa Flächen freistellen und Park- oder Pflanzanlagen errichten.“

Rund 35 000 Gräber gibt es auf dem Nord- und Südfriedhof und – Einfeld und Gadeland eingeschlossen – jährlich etwa 850 Beerdigungen in der Stadt. Die reine Nutzung als Friedhofs- und Begräbnisstätte ist aber auf ein Viertel der Fläche zurückgegangen. Und die Bestattungen konzentrieren sich heute immer mehr auf Gemeinschaftsanlagen wie die Blumenfelder oder auf die Themengärten wie den Apostelgarten oder die Lutherrose.

„Der Friedhof muss sich anpassen und verändern“, sagt Lang und nennt den Einsatz modernster Baggertechnik bis hin zur digitalen Vermessung und Erfassung.

Sehr viele Friedhöfe in Deutschland haben schon auf das neue Digitalsystem umgestellt. Vorbild im Norden ist Kiel am Eichhof. „Wir machen das in den kommenden zwei Jahren“, sagt Peter Lang. Ganz billig wird die digitale Vermessung nicht werden. Die Friedhofsverwaltung rechnet mit Kosten von 1500 Euro pro Hektar. „Das wird erstmal richtig teuer, zahlt sich langfristig aber aus“, ist Peter Lang überzeugt.

von Rolf Ziehm

erstellt am 31.Aug.2017 | 08:30 Uhr