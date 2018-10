Freiwillig, aber wichtig

von Hannes Harding

05. Oktober 2018, 15:09 Uhr

„Kultur ist das, was übrig

bleibt, wenn der letzte Dollar ausgegeben

ist.“ Mark Twain beschrieb einst den Stellenwert dessen, was in der kommunalen Haushaltssystematik als freiwillige Leistung gilt. Solange der Rubel rollt, gibt es auch Geld für Kunst und Künstler, versiegen die Geldquellen, beruft man sich auf die Freiwilligkeit – oder besser: die Freiheit, Wohltaten auch zu streichen. Umso erstaunlicher sind die Kontinuität und vor allem die Performance des Kunstfleckens. Seit 20 Jahren gibt es das Format jetzt, und es ist – man kann es mit Fug und Recht sagen – eines der wichtigsten Aushängeschilder der Stadt Neumünster. Was Johanna Göb und ihr Team auf die Beine stellen, ist aller Ehren wert. Der Kunstflecken strahlt längst weit über die Stadtgrenzen hinaus. Künstler kommen gern hierher und transportieren den Namen der Stadt mit positivem Tenor in die Welt. Menschen aus dem ganzen Land treffen sich, Kulturen prallen aufeinander und finden in der Beschäftigung mit Kunst ein friedvolles Forum des Austausches.

Und Kultur ist mehr als nur leichte Muse, Kultur ist auch ein Standortfaktor. Das gilt auch für den Kunstflecken. Daran sollten sich die Stadtoberen auch erinnern, wenn die Konjunktur nicht mehr brummt wie in den letzten Jahren.