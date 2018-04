Neumünster : Freilassung Puigdemont: Ein Schluck auf die Freiheit

Das lange Warten hat ein Ende: Carles Puigdemont verließ am Freitag die JVA Neumünster. Dort ebbte der Medienrummel ab.

von Hannes Harding

07. April 2018, 07:57 Uhr

Neumünster | Mario Marin-Krüger steht umringt von der Weltpresse vor der Justizvollzugsanstalt (JVA) und wartet auf die Entlassung von Carles Puigdemont. Er hat keine Kamera um den Hals und keinen Block in der Hand, nur einen verknitterten Brief. „Ich habe ihm am 25. März geschrieben“, erzählt der 15-Jährige. Zwei Tage später hat der in Villacarrillo geborene Neumünsteraner eine Antwort erhalten. Und diese trägt der Junge seitdem bei sich. „Er hat sich für meinen Brief bedankt“, erzählt er freudestrahlend. Als der prominente Gefangene schließlich vor die über 20 Fernseh-Kameras trat, kämpfte sich der 15-Jährige durch die Menge und hielt ihm den Brief hin. Puigdemont erkannte ihn und drückte dem Jugendlichen fest die Hand.

Foto: Kierstein

Besondere Freude gab es auch bei Eduard Alonso (50), der seit der Inhaftierung Puigdemonts am 25. März in seinem VW-Bus auf dem Parkplatz vor der JVA bei Wind, Regen und zum Teil eisiger Kälte campierte. Als er am Donnerstagabend von der Entscheidung des Schleswiger Oberlandesgerichts erfuhr, seinen „Freund“, wie er sagt, unter Auflagen auf freien Fuß zu setzen, ließ er die Korken knallen. Vor den Kamerateams aus Spanien, die ebenfalls seit der Inhaftierung vor der JVA in Neumünster ausharrten, nahm er eine Schampus-Dusche und machte Luftsprünge. „Viva Catalonia!“

Foto: dpa

Für ihn wie auch für die Fotografen und Fernseh-Journalisten endete das Neumünster-Kapitel am Freitag. Viele von ihnen erlebten wenig mehr als Hotel oder Pension, den JVA-Vorplatz sowie die benachbarte Kantine des FEK, wo sie sich mit heißen Getränken und Snacks versorgten. Und Neumünsteraner, die sich hilfsbereit zeigten oder als friedliche Demonstranten immer wieder vor dem Gefängnis aufzogen.

Ihnen allen dankte Puigdemont, als er am Freitag um Punkt 13.52 Uhr vor die Mikrofone trat, für ihre Solidarität. In seinen Dank schloss er das Gefängnis-Personal, das ihn sehr professionell und respektvoll behandelt habe, ebenso ein. Selbst die Mitgefangenen vergaß er nicht, die ihm den Aufenthalt erleichtert hätten. Ihnen und ihren Familien wünschte Puigdemont alles Gute.

Unterdessen herrschte auch in der Stadthalle Hochbetrieb. Die „Assemblea Nacional Catalana“ (ANC), eine Bürgerinitiative, die sich für die Unabhängigkeit Kataloniens einsetzt, hatte „im Auftrag der legitimen Katalanischen Regierung“ Holstenhallen-Chef Dirk Iwersen um einen Raum für eine Pressekonferenz um 18 Uhr gebeten. Da der Hausmeister der Stadthalle im Urlaub war, machte er sich mit vier Mitarbeitern auf den Weg und bereitete den großen Festsaal vor, der schon für das Probesingen für das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) in der kommenden Woche hergerichtet war.

Foto: hg

Holstenhallen-Hausmeister David Schäfer brachte auf ausdrücklichen Wunsch der ANC eine Europa-Fahne neben der Leinwand hinter der Bühne an. „Eine katalanische Fahne hatten die sich auch gewünscht“, sagte Iwersen, aber die habe man so schnell nicht auftreiben können.

Um 14.31 Uhr wurde die Pressekonferenz abgesagt. Puigdemont wolle sich lieber über soziale Medien äußern, hieß es dazu von der ANC. Iwersen und seine Männer konnten wieder umbauen.

Als der katalanische Politiker das JVA-Gelände in Begleitung seiner Anwälte in Richtung Berlin verlassen hatte, zogen auch die Journalisten ab. Es kehrte wieder Ruhe ein. So viel Medien-Rummel wie in der vergangenen Woche habe sie in all ihren Jahren noch nicht erlebt, sagte JVA-Leiterin Yvonne Radetzki dem Courier. „Ein so hochrangiger Politiker saß noch nie bei uns ein.“ Der letzte bekanntere Häftling, an den sie sich erinnere, war der Pilot Mathias Rust, der durch seine Landung mit einer Cessna auf dem Roten Platz in Moskau berühmt wurde. 15 Monate saß er ab 1991 im Gefängnis in Neumünster ein, weil er mit einem Messer auf eine Schwesternschülerin einstach, weil diese ihn nicht küssen wollte.

Als „sehr kooperativ und zurückhaltend“ beschreibt Radetzki indes Carles Puigdemont. Gesprochen habe man mit ihm auf Englisch, „einige Mitarbeiter können aber auch Spanisch.“ Extrawürste gab es nicht. „Puigdemont hatte eine Zelle wie alle anderen Insassen auch. Er bekam keine Vorzugsbehandlung, und das wollte er auch nicht.“ Das galt auch für die Mahlzeiten. Milchreis zu Ostern und Freitag vor der Entlassung noch einmal Anstaltsfrühstück – Brot, Margarine, Marmelade und Kaffee.