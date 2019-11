„Radiofon“ : Freies radion Neumünster startete mit eigenem Kulturprogramm

25 Besucher erlebten eine heitere Lesung der Plönerin Martine Lestrat.

10. November 2019, 19:52 Uhr

Das „Freie Radio Neumünster“ (FRN) hat am Freitagabend eine neue Veranstaltungsreihe unter dem Titel „Radiofon“ gestartet. Das ehrenamtliche Radio-Team um Fördervereinsvorsitzende Ulrike Göking hatte auf schöne Töne gesetzt und zu einem französischen Abend mit Lesung und Live-Musik ins Caspar-von-Saldern-Haus geladen. 25 Besucher erlebten eine heitere Lesung der Plönerin Martine Lestrat, die Kostproben aus ihrem Buch „Bonjour Deutschland“ bot.

Mit ihrem unvergleichlichen charmanten französischen Zungenschlag erzählte die Autorin über ihre ersten Erlebnisse, die sie in Deutschland machte, als sie vor 35 Jahren der Liebe wegen Frankreich verließ. Besonders die Tücken der deutschen Sprache wusste Martine Lestrat amüsant darzustellen. Für Schmunzeln bei ihren Zuhörern sorgte die Erinnerung der Sozialpädagogin, wie sie in ihrer Studienzeit lernte, dass „Gefühle zulassen“ nichts mit Verschließen zu tun hat und die Aufforderung „Warten Sie ruhig hier“ nichts mit ihrem Temperament. Besonders rührend war aber, wie Martine Lestrat die in Deutschland übliche Umarmung zur Begrüßung zu schätzen gelernt hatte und „die deutsche Herzlichkeit“ nicht mehr missen wollte. Für wunderschöne musikalische Ausflüge nach Frankreich sorgten Stefan Back an der Klarinette und Arne Gloe am Akkordeon.

„Die Reihe ‚Radiofon‘ besteht aus Charity-Veranstaltungen, um das Radio finanziell zu unterstützten. Die nächste Veranstaltung ist im Frühjahr geplant“, berichtete Ulrike Göking.