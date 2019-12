erstes nichtkommerzielles Lokalradio : Freies Radio Neumünster sendet auch auf UKW

Das Freie Radio Neumünster ist ab kommenden Montag, 9. Dezember, erstmals auf der 100,8 MHz zu empfangen.

06. Dezember 2019, 16:48 Uhr

Sechs Jahre nach Gründung eines gemeinnützigen Radiovereins, drei Jahre nach der Lizenzierung im September 2016, dem anschließenden Aufbau in den Räumen am Großflecken 32 und dem Start im April 2018 zunächst als Webradio, sendet nun das erste nichtkommerzielle Lokalradio in Schleswig-Holstein auch auf UKW.

FRN 100,8 versteht sich als Freies Radio für Neumünster und Umgebung: Es ist nach Angaben der Organisatoren selbstverwaltet, nichtkommerziell und alternativ. „Das Radio fördert das gesellschaftliche und interkulturelle Miteinander und ist ein Radio zum Mitmachen“, erklärten Thomas Vagt und Stefan Tenner vom Vorstand.

Der Sendestart beginnt am 9. Dezember um 10.30 Uhr mit einem Sonderprogramm. Ab sofort ist unter Tel. 308 00 29 ein Anrufbeantworter geschaltet, auf dem Glückwünsche und Grüße gesendet werden können, die am ersten Sendetag auch ausgestrahlt werden. Gefeiert wird das Ereignis ab 16 Uhr mit Unterstützern und Hörern im Radio im Großflecken 32. Zum Sendestart beginnt außerdem die Mitglieder-Kampagne „Von 0 auf 100,8“. Im Jahr 2020 will der Sender die Mitgliedszahlen des Radiovereins und des 2018 gegründeten Fördervereins auf 108 verdoppeln. Hintergrund ist die unzureichende Basisfinanzierung für nichtkommerzielle Lokalradios in Schleswig-Holstein aus Rundfunkbeiträgen, so der Sender.