Wahlstedt : Fortenbacher singt Streisand im Kleinen Theater

Am 17. Januar gastiert die Künstlerin im Kleinen Theater in Wahlstedt.

von Susanne Otto

09. Januar 2020, 14:29 Uhr

Die Sängerin Carolin Fortenbacher ist am Freitag, 17. Januar, im Kleinen Theater in Wahlstedt zu Gast. Carolin Fortenbacher kennt man im Musicalbereich unter anderem als „Donna“ in der deutschsprachigen Erstaufführung von „Mamma Mia“.

„Fortenbacher singt Streisand“ heißt ihr Programm. An diesem Abend vermischen sich die Talente und Persönlichkeiten zweier einmaliger Künstlerinnen, deren Stärke in den großen Balladen liegt, die aber ebenso den Rhythmus im Blut haben. Carolin Fortenbacher nähert sich Barbara Streisand und ihrer Musik mit höchstem Respekt und voller Hingabe.

Begleitet wird sie von einem Trio musikalischer Hochkaräter. Lutz Krajenski, einer der profiliertesten Musiker der deutschen Pop- und Jazz-Szene, arrangiert die Musik: Songs wie „Woman in Love“, „Evergreen“, „The Way We Were“ oder „Papa Can You Hear Me“ bekommen etwas ganz Neues, etwas Eigenständiges, ohne dass man das Original vermisst. Das Konzert in Wahlstedt beginnt am Freitag, 17. Januar, ab 20 Uhr.

Karten kosten zwischen 25 und 31 Euro. Die Tickets gibt es dienstags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr im Kleinen Theater am Markt in Wahlstedt, Rudolf-Gußmann-Platz 1, telefonisch unter 0 45 54/22 11, im Internet unter www.theater-wahlstedt.de oder per E-Mail: programm@theater-wahlstedt.de sowie täglich bei Kühne Bücher, Tel. 0 45 54/57 45.