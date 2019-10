Boostedt : Folk und Chansons op Platt

Das Otto-Groote-Ensemble begeisterte 70 Zuschauer im Boostedter Hof Lübbe.

29. Oktober 2019, 17:21 Uhr

Drei Männer, 16 Saiten und ganz viel Gefühl-das erlebten 70 begeisterte Zuschauer im Boostedter Hof Lübbe beim Konzert des Otto-Groote-Ensembles.

Die Musiker spielten im besten Liedermacher-Stil mit zwei Akustik-Gitarren und einem elektrischen Bass und sangen von der Nordsee, dem Strand, von großen Gefühlen und kleinen Begebenheiten.

Das Besondere: Neben Hochdeutsch und Englisch präsentierten sie Lieder in niederdeutscher Sprache. So gab es zum Beispiel „Amsterdam“, das der große Chansonier Jacques Brel auf Flämisch gesungen hatte, im Hof Lübbe op Platt zu hören, übersetzt von Sänger und Gitarrist Otto Groote. Der gebürtige Ostfriese lebt in Bremen und ist von Jugend an der norddeutschen Folkszene verbunden.

Seit 2007 tourt er zusammen mit Ralf Strotmann (Bassgitarre und Gesang) und Matthias Malcher (Gitarre, Gesang, Banjo), für den am Sonntag in Boostedt allerdings Heiko Ahrendt einsprang. „Wir sind wirklich gerne hier und hatten schon einen sehr schönen Nachmittag mit einem hervorragenden Apfelkuchen. Vielen Dank, Brigitte“, sagte Otto Groote augenzwinkernd zu Brigitte Gattermann, der ersten Vorsitzenden des Boostedter Kultur-und Fördervereins. Sie hatte die Veranstaltung organisiert.

Die norddeutschen Musiker kamen mit ihrer ruhigen, sympathischen Art super an beim Publikum. Viele wippten mit, lächelten und genossen offensichtlich den norddeutschen Folk. Die Boostedterin Dörte Erdmann sagte zufrieden: „Ich finde die Musik richtig toll und die Musiker wirken sehr sympathisch. Ich mag Platt, auch wenn ich dieses spezielle nicht ganz verstehe.“