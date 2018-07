Flugkünstler treffen sich in Krogaspe

von Susanne Otto

23. Juli 2018, 12:55 Uhr

Jede Menge Starts gibt es am kommenden Wochenende in Krogaspe. Am Sonnabend, 28. Juli, und am Sonntag, 29. Juli, feiert der Modellsportclub MSC Krogaspe sein Sommerfest. Den gemeinnützigen Verein gibt es seit 31 Jahren. „Wir nutzen alljährlich dieses Fest, um interessierten Besuchern auf unserem Fluggelände unweit des Tierparks Neumünster das Modellfliegen als unser Hobby nahe zu bringen“, sagt der Vereinsvorsitzende Jürgen Rehwald. Es werden auch viele Piloten befreundeter Vereine mit ihren Modellflugzeugen und -helikoptern vom Einsteigermodell bis hin zu Maschinen mit vier Metern Spannweite und mehr als 20 Kilogramm Abfluggewicht dabei sein und ihre Flugkünste zeigen. Fabian Heit (Foto links) und Max Chrubasik präsentierten im vergangenen Jahr diese Modelle und zeigten ihre Künste als Piloten. An beiden Tagen geht das Modellflugzeug-Fest jeweils von 10 bis 18 Uhr. Besucher können direkt zum Platz am Prehnsfelder Weg in Krogaspe fahren und dort auch parken.

www.msc-krogaspe.de