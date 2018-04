Neumünster : Flüchtlingshilfe ist Herzenssache

Ehrenamtliche Helfer tauschen ihre Erfahrungen aus – auch um sich selbst besser zu schützen.

von Alexandra von Fragstein

26. April 2018, 08:15 Uhr

Neumünster | Man vergisst sie leicht, dabei werden sich immer noch gebraucht und leisten im Hintergrund wertvolle Arbeit: ehrenamtliche Flüchtlingshelfer. Als 2015 Millionen Menschen nach Deutschland kamen, um Krieg und Elend zu entfliehen, leisteten sie akute Nothilfe, verteilten Kleider und Essen, spendeten Trost und Zuversicht.

Drei Jahre nach dem großen Flüchtlingszustrom, der eine Welle der Solidarität sowie des Protests auslöste, ist es ruhig um das Thema geworden. Längst geht es nicht mehr um die Unterbringung der Flüchtlinge. Mittlerweile geht es vor allem um eine Integration in die Gesellschaft, und hierfür wird die Arbeit der Freiwilligen dringend benötigt.

Um die Ehrenamtlichen neu zu motivieren, lud die Beratungsstelle für ehrenamtliche Flüchtlingshelfer jetzt zu einem Austausch- und Netzwerktreffen: Welche Erfahrungen haben sie gemacht, wo sehen sie die großen Herausforderungen und Chancen der nächsten Jahre?

Die Gründe für ihr Engagement sind vielfältig: Einige wurden durch die Kirche auf das Thema Flucht aufmerksam, andere leben alleine in einem großen Haus und wollen es mit Menschen in Not teilen. Christiane Hein wollte sich nicht sagen lassen, nicht geholfen zu haben: „Wenn meine Enkel mich irgendwann fragen, ‚Oma, was hast du damals getan?‘, will ich nicht schweigen müssen.“

Schnell wird deutlich, dass das ehrenamtliches Engagement etwas Persönliches für die Helfer geworden ist. Sie übernehmen Patenschaften, helfen in der Schule und bei persönlichen Problemen.

Denn bei vielen Geflüchteten reicht es nicht, ihnen die Sprache beizubringen und beim Ausfüllen von Formularen zu helfen. Traumata von der Flucht sind nicht selten. Jeder Mensch geht anders mit den Erlebnissen um. Viele Helfer berichten von Nervenzusammenbrüchen und Depressionen, die sie miterlebt haben. Andere Flüchtlinge verdrängen ihre Flucht und möchten einfach ihren Weg in Deutschland gehen, einen Job finden, Freunde kennenlernen.

Die Helfer entwickeln mit der Zeit ihre eigenen Methoden, um ihre Schützlinge aus einem Tief herauszuhelfen. Bei Menschen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung sei es zum Beispiel hilfreich, die Betroffenen von den Bildern in ihren Köpfen abzulenken, ihnen zu verdeutlichen, dass sie jetzt in Sicherheit sind.

Neben diesen psychologischen Problemen stellt der andere kulturelle Hintergrund eine Herausforderung für die Ehrenamtlichen dar. Alle berichten von Unzuverlässigkeit wie nicht eingehaltenen Terminen. Häufig ist das mit unterschiedlichen Vorstellungen von Höflichkeit verbunden. Eine Teilnehmerin des Treffens, die nicht namentlich genannt werden möchte, begegnet dem mit klaren Regeln: Sie besteht auf das Erlernen der deutschen Sprache und sie weigert sich, ihren Schützlingen hinterher zu telefonieren. „Man muss klare Regeln haben, anders geht es nicht“, sagt sie.

Auch Sexualität ist ein Thema. Renate Richter beklagt: „Der ganze Bereich Sexualität ist schwierig, und ich fühle mich schnell überfordert“. Die Differenzen würden sich aus den unterschiedlichen Konventionen bei der Partnersuche ergeben: Im arabischen Raum suchen oft die Eltern einen Partner aus. Wenn man sich versteht, wird geheiratet. Deshalb werden die netten Worte und das freundliche Lächeln einer Helferin oft missverstanden. Was hier reine Höflichkeit ist, ist für viele Geflüchtete ein Angebot zum Sex oder zur Heirat.

„Wenn fremde Menschen in dieses Land kommen, wird es Probleme geben, das ist ganz natürlich“, erklärt Claudia Diekneite vom Caritas-Verband. Man müsse diese Probleme ansprechen, um sie lösen zu können. Deswegen treffen sich die Helfer.

Trotz der Probleme ist ihr Engagement für die meisten Helfer eine Herzensangelegenheit. Es ist anstrengend und manchmal frustrierend, sagen sie, aber es bereichert auch das Leben. Renate Richter möchte Kritikern nur eines klar machen: „Das sind Menschen wie du und ich.“