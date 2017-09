Tungendorf : Flohmarkt brachte 1100 Euro für die Kita

vergrößern 1 von 4 Foto: Fotos: Lipovsek 1 von 4





Neumünster | Normalerweise ist die Nelkenstraße in Tungendorf eine ruhige Sackgasse, doch am Sonnabend war der Trubel groß. Bei bestem Wetter beteiligten sich über 50 Aussteller am „7. Kunterbunten Straßenflohmarkt“ zu Gunsten der Kindertagesstätte Nepomuk. Durch Standgebühren, Losverkauf und Spenden kamen mehr als 1100 Euro für Bilderrahmen, eine Digitalkamera und die jährliche Abschlussfahrt der künftigen Schulkinder an die Ostsee zusammen.

Vor allem Bewohner der Nelkenstraße, an dessen Ende die Kita des Deutschen Roten Kreuzes liegt, beteiligten sich an der Aktion. Auf vielen Ständen wurden in erster Linie Kinderklamotten und Spielsachen angeboten. Daran hatten jedoch nicht nur die Kleinen ihre Freude. „Ich habe schon einige Modellautos und Modelltrucks verkauft, allerdings vor allem an Männer“, erzählte Silke Hartge lachend, die zum ersten Mal mitmachte. Vanessa Berger und Mirco Oelze verkauften am DRK-Stand Sachen von Eltern, die nicht selbst kommen konnten. „Uns macht es viel Spaß. Das Publikum ist nett und die Atmosphäre wirklich toll“, sagte Vanessa Berger.

Beliebt waren auch das Kinderschminken und die Hüpfburg. Zur Stärkung gab es Wurst, Kuchen und Naschereien. Viel Applaus bekam Zauberkünstler „Jeff De Fire“ aus Kiel, der zwei Vorstellungen gab. Glück beim Loseziehen hatte Tabea Schlizio (8), die mit Papa Dirk aus Einfeld vorbeikam. Sie nahm mehrere Gewinne mit nach Hause. „Wir kennen die Einrichtung noch von früher, deshalb kommen wir zu diesem Fest immer vorbei. Das gefällt uns sehr gut“, sagte Dirk Schlizio.

von Christian Lipovsek

erstellt am 04.Sep.2017 | 12:15 Uhr