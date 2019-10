Film über Seenotrettung

von Susanne Otto

29. Oktober 2019, 14:43 Uhr

Bordesholm | Eine Dokumentation über die Arbeit der Seenotretter des Hilfsschiffes Juventa, das in den Jahren 2016 und 2017 im Mittelmeer operierte, wird am Dienstag, 5. November, ab 18.30 Uhr im Savoy-Kino in Bordesholm gezeigt. Über 14 000 Menschen konnten in dieser Zeit gerettet und versorgt werden. Die Gewerkschaft Erziehungs und Wissenschaft (GEW) zeigt diesen Film. Im Anschluss haben die Besucher Gelegenheit, mit beteiligten Seenotrettern zu sprechen. Der Besuch der Veranstaltung ist kostenlos.