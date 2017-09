„Heiss auf Berlin“ : Feuerwehrleute brennen für internationalen Wettkampf

vergrößern 1 von 2 Foto: Lipovsek 1 von 2

Neumünster | Mit geübtem Griff hebt André Wesemann (37) „Rescue Randy“ an, zieht die fast 80 Kilogramm schwere Puppe anschließend im Laufschritt rückwärts mit dem sogenannten Rautekgriff über eine Entfernung von 30 Metern und lässt sie dann erschöpft fallen. „Die wird auch nicht leichter. Und ich werde nicht jünger“, keucht er.

Die letzte von fünf Übungen für den internationalen Feuerwehrwettkampf am Wochenende in Berlin hat es nochmal in sich. Aber Wesemann und seine Kollegen Stefan Kanschat (35), Benjamin Held (29) und Nils Semmelhaack (31) von der Berufsfeuerwehr sind heiß auf die „11. Firefighter Combat Challenge Germany“ (siehe Infokasten). Am Sonnabend tritt das Quartett auf dem ehemaligen Flughafen Berlin-Tempelhof gegen voraussichtlich über 50 Teams aus Berufs-, Werks- und Freiwilligen Feuerwehren und 250 Einzelstarter aus ganz Europa an.

Der Erfahrenste im „Team Mittelholstein“ ist Stefan Kanschat. Er ist bereits zum fünften Mal dabei. Für André Wesemann und Nils Semmelhaack ist es die vierte Teilnahme. Benjamin Held läuft das dritte Mal auf. Neben dem Einzel und der Staffel machen die Vier diesmal erstmals auch beim Tandem, also in Zweierteams, mit – und das alles am Sonnabend, denn am Sonntag steht schon wieder der Dienst an. „Unser Ziel im Einzel und in der Staffel ist wieder, die Zeit vom Vorjahr zu knacken“, sagt Stefan Kanschat. 1:48,6 Minuten benötigten die Brand- und Oberbrandmeister 2016 für die Aufgaben: ein Schlauchpaket auf einen Turm schleppen, es dort in eine Box legen und anschließend ein Gewicht hochziehen; dann ein Gewicht von 72,5 Kilogramm über eine Strecke von 1,50 Meter mit einem Hammer schlagen, einen 42,5 Meter langen Slalom laufen und am Ende ein Strahlrohr öffnen sowie zum Abschluss „Rescue Randy“ retten. Platz 22 gilt es zu toppen. „Wir sind optimistisch und gut im Training. Schließlich machen wir regelmäßig den Feuerwehrsport“, sagt Stefan Kanschat.