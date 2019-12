Bordesholm / Wattenbek : Feuerwehr-Übung: Chemikalien ausgelaufen, Menschen vermisst

Die Feuerwehren Bordesholm und Wattenbek haben am Montagabend ihre Abschlussübung gemacht.

Avatar_shz von shz.de

11. Dezember 2019, 18:40 Uhr

Etwa 65 Helfer waren im Einsatz, die Leitung hatte die Bordesholmer Wehrführerin Birte Christensen.

Gemeldet worden war ein Feuer bei der Firma Prima-med an der Eiderhöhe 18. Zwei Menschen wurden vermisst, und es war Gefahrgut ausgelaufen.

Ayna Pollok und Rene Hertrich waren zu Übungszwecken mit einem schweren Atemschutzgerät in einen Chemikalienvollschutzanzug (CSA) gestiegen. Die Belastungen in einem CSA-Anzug sind besonders hoch, weil die Bewegungsfreiheit, die Wahrnehmung und die Kommunikation sehr eingeschränkt sind. Die beiden fanden den Übungskanister mit der ausgelaufenen giftigen Chemikalie in einem engen Lagerraum der Firma. Die ausgelaufene Flüssigkeit hatten sie mit einem Saugtuch aufgenommen und den Kanister mit dem kontaminierten Saugtuch in eine chemikalienfeste große Tasche gepackt. Nach drei Stunden traten sie den Rückzug an.

Birte Christiansen war mit dem Verlauf der Übung sehr zufrieden. „Ein paar Kleinigkeiten gibt es immer, aber dafür ist eine Übung ja auch da“, meinte sie.