Bauarbeiten am Haart in Neumünster : Feuerwehr rettet verletzten Mann am Kran - und wird dabei bestohlen

Helfer befreiten den Arbeiter mit einer Hydraulikspreize aus seiner misslichen Lage. Ein Radfahrer stiehlt derweil den Flex-Koffer.

von Rolf Ziehm

05. September 2019, 15:59 Uhr

Neumünster | Es passierte beim Abrüsten des Krans, der am Donnerstag am Haart für die Awo-Kita Bollerwagen zwei Rettungstreppen lieferte. Auf der Leiter zur Krankabine kam ein Leiterelement ins Rutschen und klemmte in sieben Metern Höhe den Arm eines Arbeiters ein. Um 14.43 Uhr ging der Notruf bei der Berufsfeuerwehr ein, die mit einem Löschzug, dem Rettungsdienst und einem Notarzt anrückte.

Die Helfer durchtrennten eine Leitersprosse und befreiten den Mann gegen 15.15 Uhr mit Hilfe einer Hydraulikspreize aus seiner misslichen Lage. „Die Leiter musste gegen ein Nachrutschen gesichert werden“, berichtete Feuerwehr-Einsatzleiter Stefan Hennig. Der Mann kam mit Armverletzungen ins FEK. Kinder mussten den Unfall nicht mitansehen. Die Kita war wegen der Arbeiten geschlossen.

Dreist: Während die Helfer den Mann retteten, wurde der Akkuflex-Koffer mit Ersatzscheiben und Werkzeug der Firma Milwaukee von einem Radfahrer gestohlen. „So was ist mir in 30 Jahren noch nicht untergekommen“, so Hennig. Die Berufsfeuerwehr erstattete sofort Anzeige. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 945-0 zu melden.

