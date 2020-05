Neumünster : Feuerwehr-Chef Sven Kasulke verlässt die Stadt

Der gebürtige Perleberger kehrt Neumünster zum 1. Oktober aus familiären Gründen den Rücken.

14. Mai 2020, 14:35 Uhr

„In Neumünster will ich bleiben“, sagte Sven Kasulke, als er am 1. April 2009 zum ersten Mal die Dienstuniform als neuer Chef der Berufsfeuerwehr überstreifte – damals noch in der alten Wache an der Wittorfer Straße. Elf Jahre später ist diese Absicht überholt. Zum 30. September hört der Branddirektor aus persönlichen Gründen auf. Er wechselt ins Referat für Brandschutz und Katastrophenschutz des Innenministeriums von Mecklenburg-Vorpommern nach Schwerin.

„Es ist eine rein familiäre Entscheidung. Wir haben uns entschlossen, wieder enger mit Eltern und Schwiegereltern zusammen zu wohnen und uns um sie zu kümmern“, sagt der 44-jährige verheiratete Vater eines elfjährigen Sohnes, der aus Perleberg (Brandenburg) stammt. Neumünster verlasse er mit einem lachenden und einen weinenden Auge. „Ich freue mich nach über 25 Jahren, die ich in Deutschland für die Bundeswehr und die Feuerwehr unterwegs war, wieder in meine Heimat zu kommen. Aber es fällt mir auch schwer, die Stadt zu verlassen. Es steckt doch viel Persönliches hier von mir drin“, sagt er. Er habe viel Spaß gehabt, die neue Feuerwehr im Gefahrenabwehrzentrum aufzubauen und das System zu restrukturieren. Als einen seiner größten Erfolge sieht der Branddirektor das Zusammenschweißen von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr zu einer Einheit. „Ich gehe mit erhobenem Haupt. Wir sind hier sehr gut aufgestellt“, sagt Kasulke, der auch die eine oder andere Krise, etwa nach dem Rücktritt von Stadtbrandmeister Jens Stölten, gemeistert hat.

Schon nach seinem Abitur in Wittenberge war für Kasulke klar: Ich will zur Feuerwehr. Zunächst verpflichtete er sich für zwölf Jahre bei der Bundeswehr, studierte an der Bundeswehr-Hochschule in Hamburg Ingenieurwissenschaften. Danach absolvierte er eine Ausbildung zum höheren Dienst im Feuerwehrwesen in Mülheim, ehe er im Frühjahr 2009 in die Fußstapfen von Detlef Tanneberger trat.

„Wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Er hat die Feuerwehr fachlich vorangebracht und leistungsstark aufgestellt“, bedauert Stadtrat Oliver Dörflinger den Weggang des Fachdienstleiters, der am 30. Juni seinen letzten Arbeitstag hat und im September offiziell verabschiedet wird.

Auch Stadtbrandmeister Heiko Kaack, der immer vertrauensvoll und eng mit Sven Kasulke zusammengearbeitet hat, ist traurig, dass der Feuerwehr-Experte nun aufhört: „Auch wenn ich die Gründe nachvollziehen kann, ist das wirklich schade. Er hat das Hilfeleistungssystem in Neumünster so aufgebaut, dass wir nun von einer sehr guten Position aus gucken“, lobt er.