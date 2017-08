Boostedt : Feuer zerstört Raum der Asylunterkunft

vergrößern 1 von 2 Foto: Feuerwehr Boostedt 1 von 2

Boostedt | Bei einem offenbar durch eine kleine Explosion ausgelösten Feuer in einem Wohn- und Bürogebäude der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende in Boostedt sind am Mittwochabend fünf Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma leicht verletzt worden. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zunächst untersucht, konnten gestern aber bereits wieder arbeiten.

Der Brand war in einem Raum im Erdgeschoss des zweistöckigen Gebäudes ausgebrochen. Gegen 17.30 Uhr löste die Brandmeldeanlage des betroffenen Hauskomplexes aus. Wenige Minuten später waren die ersten Einsatzkräfte vor Ort. Da es zunächst hieß, eine Person werde vermisst, wurde Großalarm ausgelöst. Bis zu 80 Helfer der Feuerwehren Boostedt, Latendorf, Willingrade, Klein- und Groß Kummerfeld sowie Großenaspe rasten auf das Gelände. Angefordert wurde später auch ein Elektrolüfter von der Feuerwehr aus Rickling. Rettungswagen der Berufsfeuerwehr Neumünster machten sich ebenfalls auf den Weg. Wenig später stellte sich heraus, dass die gesuchte Person sich nicht vor Ort aufhielt. Die Sicherheitskräfte hatten das Gebäude, in dem sich normalerweise bis zu 50 Leute aufhalten, bereits geräumt. „Das bestehende Brandkonzept ist gut aufgegangen“, sagte Boostedts Gemeindewehrführer Thomas Storm am Ende des rund vierstündigen Einsatzes.

Der betroffene Raum wurde vollständig zerstört, mehrere angrenzende Räume in Mitleidenschaft gezogen. Mitarbeiter der Gebäudemanagement Schleswig-Holstein begutachteten gestern den Schaden. Über die Schadenshöhe konnte Nele Brüser (29), Pressesprecherin des Landesamts für Ausländerangelegenheiten, noch keine Auskunft geben. Sie zeigte sich erleichtert, dass nicht mehr passiert ist: „Unsere Mitarbeiter sind für solche Fälle gut geschult. Das hat sich nun bewährt. Wir werden aber das Geschehen noch einmal nachbereiten“, sagte sie. Beim Deutschen Roten Kreuz in Boostedt sind derzeit rund 40 Mitarbeiter tätig. Das Landesamt für Ausländerangelegenheiten beschäftigt dort 58 Mitarbeiter.

Als Brandursache gab Lars Brockmann, Sprecher der zuständigen Polizeidirektion Bad Segeberg, gestern einen technischen Defekt an. Nähere Untersuchungen hat die Kriminalpolizei aufgenommen. „Fest steht, dass zum Zeitpunkt des Brandausbruchs niemand in dem Raum war. Hinweise auf ein Fremdverschulden konnten bisher nicht erlangt werden“, sagte Brockmann.

von Christian Lipovsek

erstellt am 25.Aug.2017 | 08:30 Uhr