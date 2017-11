Bauprojekt in Neumünster : Fernwärmeleitungen liegen: Großflecken endlich frei

vergrößern 1 von 3 Foto: Vaquette 1 von 3

von Gabriele Vaquette

erstellt am 12.Nov.2017 | 08:00 Uhr

Neumünster | Endlich mal eine gute Nachricht: Die riesige Baustelle der Stadtwerke für die Fernwärme-Leitungen auf dem Großflecken ist beendet. Die Anlieger können aufatmen, und auch die Vertreter der Stadtwerke waren erfreut. Denn die Bauarbeiten haben den Zeitplan übertroffen und sind trotz erheblicher Hindernisse vorzeitig zu Ende. „Damit haben wir einen der sensibelsten Bereiche der Umstellung auf Fernwärme abgeschlossen“, stellte Dirk Lohmeyer, Leiter des Technischen Services der Stadtwerke, fest.

Gute Vorplanung und ortsansässige Fachfirmen waren aus Sicht der SWN zwei Faktoren für das zügig erledigte Projekt. Gestern räumten Mitarbeiter der Firma Max Huss die letzten Pflastersteinen und Absperrbaken vom Großflecken und räumten mit ihren Baufahrzeugen den Platz. Baggerfahrer Horst-Dieter Heise hievte die Plastiksäcke mit tonnenschweren Pflastersteinen mit seinen Kollegen, dem Laderfahrer Sven Beese und Kraftfahrer Carsten Salewski, auf einen Lkw.

Der erste Bauabschnitt zwischen Rathaus und Klatsch-Palais begann im März, aber bereits ein Jahr davor startete die intensive Abstimmung – sowohl SWN-intern mit den Abteilungen Strom, Gas und Wasser als auch mit der Stadt, um zu checken, was noch so im Boden verborgen läuft. Auch die Kampfmittel-Fachleute standen etwa bei der Hälfte aller Bauschritte neben den „Grabungsarbeiten“ – aber sie entdeckten nichts.

Der zweite Bauabschnitt zwischen Klatsch-Palais und Kieler Brücke begann nach der Holstenköste und ist nun rechtzeitig zum Aufbau des Weihnachtsmarktes zu Ende.

Bewegt und verlegt wurde eine Menge Material: Der Graben war 1,2 Kilometer lang, an ihm entlang wurden etwa 2,4 Kilometer Absperrbaken aufgestellt. Es wurden 2,4 Kilometer Heizwasserrohre verlegt, etwa zwei Kilometer Leerrohre für Glasfaser sowie ein Kilometer Wasserleitungen. Bewegt wurden außerdem tonnenweise Pflastersteine. Drei Firmen waren beteiligt; es tummelten sich insgesamt etwa 30 Schweißer, Tief- oder Rohrleitungsbauer auf der Baustelle. Die Kosten für die Großflecken-Baustelle betragen etwa eine Million Euro, schätzte Pressesprecher Nikolaus Schmidt. Das komplette Volumen für die 80 Kilometer Wärmenetz in ganz Neumünster beträgt etwa 80 Millionen Euro. „Jetzt kommen nur noch Kopflöcher vor den einzelnen Häusern, die werden aber nicht den Betrieb insgesamt stören“, so Lohmeyer.

Ein Gebäude an der Ecke Lütjenstraße/Großflecken wird bereits mit Fernwärme über die neuen Leitungen versorgt,. Die anderen sollen peu à peu folgen; diese Arbeiten würden aber keine Störungen mehr hervorrufen. Weiter soll es im nächsten Jahr mit der Lütjenstraße gehen.