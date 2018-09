Neumünster : Ferienspaß auch im Herbst

Jugendverband zieht zufrieden Sommerbilanz und hält auch für die Herbstferien ein Programm mit 60 Veranstaltungen bereit.

von Rolf Ziehm

14. September 2018, 14:23 Uhr

Eine positive Bilanz zieht der Jugendverband Neumünster (JVN) nach seiner Ferienspaßaktion im Sommer. „Wir hatten bei den 224 Veranstaltungen gut 5000 Teilnehmer. Das sind rund 400 mehr als im Vorjahr, obwohl wir diesmal etwas weniger Aktionen hatten“, sagt Tim Herm, der beim JVN das Ferienspaß-Projekt leitet.

Den Grund dafür nennt der JVN-Vorsitzende Dietrich Mohr: „Wir hatten mit ‚Neumünstrum‘ und den Zeltlagerfreizeiten des SVT am Stocksee und des JVN am Lütjensee viele Teamer gebunden.“ Allein bei „Neumünstrum“ waren etwa 100 Jugendgruppenleiter für die 600 Teilnehmer aktiv. Die Kinderstadt erlebte nach 2007, 2009 und 2016 jetzt ihre vierte Auflage. Mohr: „Das würden wir gerne im Zwei-Jahres-Rhythmus fortsetzen.“

Eine Miniaturausgabe von Neumünstrum gibt es beim RSH-Kindertag am 23. September von 10 bis 18 Uhr auf dem Freigelände der Holstenhallen. Mohr: „Das ist unser Part vom Weltkindertag, der zwar schon am 20. September ist, diesmal vom Jugendverband aber in den RSH-Kindertag integriert ist.“

Während die Familienfahrt in den Hansapark gut angenommen wurde, fiel der Ausflug in den Heidepark Soltau mangels Interesse flach. Darüber ist der JVN nicht traurig. Mohr: „Unsere aktiven Angebote wie die Pfannkuchenwerkstatt oder die Limonaden-Manufaktur kommen besser an als Konsumveranstaltungen.“

Die Herbstferien stehen vor der Tür und damit der nächste Ferienspaß. Vom 1. bis 21. Oktober gibt es rund 60 Angebote, die man im Internet unter www.ferienspass-nms.de einsehen kann. Online-Anmeldungen sind ab heute 9 Uhr möglich.

„Es ist für alle Altersklassen vom Kleinkind bis zum Senior etwas dabei“, verspricht Herm und nennt einige Höhepunkte: „Zeichne deine Geschichte“ (1. bis 5. Oktober), Kartfahren in Lübeck (5. Oktober), Bogenbau leicht gemacht (6./7. Oktober), Hinter den Kulissen bei RSH, Delta Radio und Radio Bob (9. u. 15. Oktober), Familienfahrt in den Serengeti-Park (19. Oktober) oder den Fire-Abend mit Lagerfeuer am 19. Oktober im Kinderferiendorf .