Kinderschutzbund : Ferien: Der Elterngarten in Neumünster bleibt geöffnet

Der Kinderschutzbund verzichtet in der Coronazeit auf die Sommerpause, denn viele Eltern sind in Not.

von Gabriele Vaquette

02. Juli 2020, 14:24 Uhr

Trotz Lockerungen der Maßnahmen zur Bekämpfung von Corona ist in den meisten Haushalten noch keine Normalität eingekehrt. Nach wie vor sind Familien in wirtschaftlich bedrängten Verhältnissen besonders von den Folgen der Pandemie betroffen, sagt Barbara Budke vom Kinderschutzbund. Um diese Familien zu unterstützen, hat der Kinderschutzbund beschlossen, im Elterngarten keine Sommerpause einzulegen. Täglich von 10 bis 13 Uhr öffnet der Elterngarten am Fürsthof 9 seine Pforten für Eltern und Kinder mit einem vielfältigen Programm. Beim interkulturellen Angebot „Gesprächsstoff – Handarbeit verbindet Kulturen“ können dienstags von 9 bis11 Uhr und mittwochs von 10 bis12 Uhr bis zu vier Personen – Kinder ab zehn Jahren – miteinander beim Nähen ins Gespräch kommen. Die Teilnehmer müssen sich unbedingt vorher unter Tel. 55 65 770 anmelden.

Anja Erfmann, Leiterin des Elterngartens, steht für die Vereinbarung von Beratungsterminen zur Verfügung. „Zu uns kommen immer wieder Eltern, die sich fühlen, als seien sie in der langen Lockdown-Zeit innerlich aus den Fugen geraten“, berichtet sie. Für diese Menschen könnten individuell angepasste „Starke Eltern - Starke Kinder“-Kurse und Beratungen sinnvoll sein.

Auch das Team vom Kita-Einstieg ist weiter aktiv und freut sich, Familien mit Kindern bis sechs Jahre bei Fragen zur Kita zu unterstützen.

Alle Vor-Ort-Angebote des Kinderschutzbundes finden nach den geltenden Hygiene- und Abstandsregeln statt. Die Beratungseinrichtungen des Kinderschutzbundes sind von Montag bis Freitag telefonisch zu erreichen: Fachberatungsstelle (55657 30); Geschäftsstelle (55657 10); Elterngarten (21 55657 70) sowie per E-Mail (info@dksb-nms.de).