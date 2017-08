Krankenhaus : FEK: Neue Generation der Matrazen

vergrößern 1 von 2 Foto: Vaquette 1 von 2

Neumünster | Wie man sich bettet, so liegt man – das gilt insbesondere dann, wenn man den größten Teil des Tages liegend verbringen muss: Die Patienten im Friedrich-Ebert-Krankenhaus liegen ab sofort deutlich komfortabler und hygienischer in ihren Betten. Denn alle Standard-Matrazen – insgesamt 600 Stück – werden seit einigen Monaten gegen eine neue Generation ausgetauscht; die letzte Lieferung à 50 Stück ist jetzt angekommen. Die Kosten für alle Matrazen insgesamt betragen 150 000 Euro, erklärte FEK-Sprecherin Maren von Dollen, die gestern das Projekt mit Eva-Maria Holler von der Pflegeleitung vorstellte.

Die Anforderungen an Krankenhaus-Matrazen sind hoch: „Die Nutzungsintensität ist sehr groß, quasi 365 Tage im Jahr“, so Maren von Dollen. Die neue Generation besteht aus einem speziellen viskoelastischen Schaum, in den die Patienten angenehm einsinken – die Matraze passt sich an den Körper an und nicht umgekehrt wie bei einer harten Matraze, bei der sich der Körper an die Matraze anpassen muss. „Das reduziert die Gefahr von Druckgeschwüren, ist also eine Dekubitusprophylaxe. Das ist wichtig angesichts der steigenden Zahlen von pflegebedürftigen und immobilen Patienten“, erklärte Maren von Dollen. Daher gibt es auch eine Randzonenverstärkung, die beim Aufrechtsitzen von Patienten stabilisierend wirkt, und eine Schulterkomfortzone zur Entspannung der Nackenpartie.

Sie ist gut zu reinigen: Man kann sie abwischen – sie hat abgedeckte Reißverschlüsse und eine Oberfläche („Vollschutzbezug“), die Flüssigkeiten wie Blut, Urin, Schweiß oder anderes nicht nach innen durchlässt, aber atmungsaktiv ist – so ähnlich wie eine Regenjacke.

Belastbar sind die neuen Teile mit einem Körpergewicht von bis zu 160 Kilogramm – auch das entspricht dem Trend: „Die Patienten werden älter und schwerer“, sagt Maren von Dollen. Für Menschen im XXL-Format gibt es allerdings Betten in Sondergröße. Angeliefert wurden die 600 Matrazen in 50er-Paketen, da nicht alle auf einmal gelagert werden konnten. Seit einigen Monaten werden peu à peu alle ausgetauscht – auch das hat einen Vorteil: „Matrazen haben eine statistische Lebensdauer von sieben Jahren. Da früher nicht alle Matrazen auf einmal angeschafft wurden, war nicht immer klar, wie alt sie waren. Das ist jetzt zweifelsfrei feststellbar.“ Außerdem wurden die Matrazen erstmal geleast, nicht gekauft – aus Kostengründen. „Mit den Matrazen für Sonderfälle auf der Intensivstation aus speziellen Weichlagerungsmaterial machen wir das bereits“, sagt Eva-Maria Holler von der Pflegeleitung.

von Gabriele Vaquette

erstellt am 22.Aug.2017 | 12:00 Uhr