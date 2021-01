FEK: Ein Tag Aufnahme-Stopp

Neues Notstromaggregat wird eingebaut: Auch Notfälle werden nach Kiel, Rendsburg, Itzehoe und Bad Segeberg umdirigiert

19. Januar 2021, 14:01 Uhr

Neumünster | Wer am kommenden Sonnabend, 23. Januar, wegen eines medizinischen Notfalls ärztliche Hilfe benötigt, kann nicht das Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) ansteuern. „Wir sind in der Zeit zwischen 8 und 17 Uhr komplett aus der Notversorgung abgemeldet und nehmen keine neuen Patienten auf“, erklärt Dr. Nicolas Schwarz, kommissarischer ärztlicher Direktor der Einrichtung an der Friesenstraße. Grund: Ein neues Notstromaggregat wird in Betrieb genommen.

„Damit können wir an dem Tag nicht zu 100 Prozent eine vollumfängliche Versorgung garantieren“, sagt Schwarz. Wer dennoch mit akuten medizinischen Problemen erscheine, müsse auch damit rechnen, kurzfristig verlegt zu werden. Sowohl die Rettungsleitstelle Neumünster als auch die umliegenden Krankenhäuser in Kiel, Rendsburg, Itzehoe und Bad Segeberg wüssten Bescheid und richteten sich auf die Lage ein, so Schwarz weiter. Der Rettungsdienst werde aufgestockt, da sich die Fahrtzeiten zu einem der vier Ausweich-Häuser zum Teil erheblich verlängerten.

Betroffen von der Inbetriebnahme des neuen stationären Notfall-Motors, der künftig auch das voraussichtlich Ende des Jahres fertig gestellte Bettenhaus F sowie später die Kinderklinik im Notfall mit Strom versorgen soll, sind das Bettenhaus D, das Funktionsgebäude E und der Altbau. „Damit dann auch das Labor, der OP-Bereich und die Sterilisation“, sagt Schwarz. Verläuft alles planmäßig, gibt es im Anschluss zunächst insgesamt drei Notstromaggregate im FEK, die bei einem Ausfall des Stromnetzes binnen 15 Sekunden einspringen sollen. Dieses Notsystem ist für alle Kliniken in Deutschland verpflichtend. Es soll dafür sorgen, dass bei einem Blackout wichtige medizinische Geräte nicht ausfallen und so womöglich Patienten in Gefahr kommen.

Ist der komplette FEK-Neubau in wenigen Jahren umgesetzt, werden es letztlich aber nur noch zwei 800-PS-Dieselmotoren sein. Das zweite baugleiche Aggregat wurde bereits 2012 eingesetzt und funktioniert seitdem ohne Probleme.

Was nun genau am Sonnabend passiert, erläutert der Leiter der Technischen Abteilung im FEK, Matthias von Appen: „Das neue Aggregat ist bereits an seinem künftigen Standort und wird eingebunden in die Steuerung. Anschließend gibt es einen Testlauf.“

Zwei Dinge sind von Appen mit Blick auf Sonnabend noch wichtig. Zum einen: „Wenn alles reibungslos funktioniert, merken die Patienten eigentlich nichts.“ Und: „Sollte sich die Situation durch die Corona-Pandemie in irgendeiner Weise verschlechtern, können wir die Aktion auch noch kurzfristig absagen.“ Erst wenige Minuten vor acht Uhr würde der endgültige Startschuss gegeben. „Wir sind aber optimistisch, dass alles gut verlaufen wird“, so von Appen und Schwarz am Ende übereinstimmend.