Neumünster : Feierliche Einschreibung der Handwerk-Azubis

854 neue Lehrlinge gibt es bei der Kreishandwerkerschaft Mittelholstein.

von Gabriele Vaquette

03. Oktober 2019, 16:44 Uhr

Ein wenig Tradition, aber auch etwas Neues: Statt immer gleicher Reden gab es bei der Einschreibungsfeier für 854 neue Auszubildende der Kreishandwerkerschaft Mittelholstein eine Interview-Runde. Vor rund 1000 Gästen in der Kreissporthalle Bad Segeberg stellten vier Azubis Promis aus Politik und Handwerk freche Fragen.

Alle vier sind Auszubildende im Handwerk: Marc-Kevin Schütz und der aus den USA stammende Wyatt Wattkins sind Maurer im dritten Lehrjahr, Jessi Stange ist in der Ausbildung zur Elektrikerin und Luca Wagner steckt im ersten Lehrjahr als Dachdecker. „Und, wie ist es so als Kreispräsident – was macht man da, außer Präsident zu sein?“ war eine solche Frage. Claus-Peter Dieck, Bad Segeberger Kreispräsident, reagierte: Er hob hervor, dass der Kreis in die berufliche Ausbildung von Jugendlichen investiere. „Es geht darum, Anreize zu schaffen, damit berufliche und akademische Bildung sich annähern“, so Dieck.

Ralf Stamer, Präsident der Handwerkskammer Lübeck und „Zimmerermeister mit Leidenschaft“, gab den jungen Menschen, den Rat, „beharrlich dran zu bleiben“ und auch bei Rückschlägen nicht aufzugeben: „Versucht, den Weg, den ihr eingeschlagen habt, weiterzugehen.“

Doch neben der Fragerunde gab es auch Traditionelles: Kreishandwerksmeister Michael Kahl eröffnete die Feier mit drei Hammerschlägen, die Obermeister der elf Innungen entzündeten ihre Kerzen, und ebenso schrieben sich für jede Innung symbolisch einige Auszubildende ein ins Goldene Buch des Handwerks. „Gott schütze sie und das ehrbare Handwerk“, rief Kahl den neuen Lehrlingen zu.