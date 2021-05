Hein Tüt sagt „Guten Morgen!“ : Fehlende Hitze in diesen Maitagen

Heute erklärt Hein Tüt, warum junge Menschen unbedingt neue Sommerkleidung kaufen wollen – und müssen.

Hein Tüt

19. Mai 2021, 07:00 Uhr

Heins große Nichte baut vor: Kürzlich – es regnete gerade in Strömen und war eher herbstlich kühl – verkündete sie freudestrahlend: „Ich habe mir gerade tolle Sommerkleidung gekauft.‘‘ Einen Rock, Shorts sowie eine kurzes Strandkleid hatte sie sich zugelegt. Hein stand da in Mantel und Schal, fror an diesem ungemütlichen Maitag wie ein Schneider. An alles konnte er gerade denken, nur sicher nicht an Sommerkleidung. Seine junge Nichte hingegen fand ihr Kaufverhalten überhaupt nicht abwegig. „Mir passt all der Kram vom Vorjahr nicht mehr. Und wenn ich jetzt nichts besorge, stehe ich bei der nächsten Hitzewelle richtig dumm da‘‘, erklärte sie. Okay, das kann Hein gelten lassen. Er selbst rechnet ja zurzeit nicht mehr mit einem größeren Wachstumsschub und kann seine alten Plünn dann getrost noch weitertragen. Außerdem ist er mit seinem Dauer-Frösteln wohl ohnehin kein jugendlicher Heißsporn mehr.

